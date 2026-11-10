நீர் நிலைகளில் செல்பிக்கு தடை: போலீஸ் எச்சரிக்கை

UPDATED : நவ 09, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:36 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சமீபத்திய மழையால் மேட்டுப்பாளையம், காரமடை மற்றும் சிறுமுகை பகுதிகளில் உள்ள குட்டைகளும், கல்லுக் குழிகளில் தண்ணீர் தேங்கி, பார்க்கும் போதே பரவசப்படுத்தும் அளவுக்கு பசுமை சூழலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த ரம்யமான இடங்களில் அபாயம் ஒளிந்திருக்கிறது என்பதை உணராமல், இளைஞர்கள் பலர் ஆர்வம் மிகுதியால் ஆபத்தான நீர்நிலைகளில் குளித்து கும்மாளமிட்டு வருகின்றனர். உயிருக்கே உலை வைக்கும் இந்த செயலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, போலீஸ்துறையும், வருவாய்துறையும் களத்தில் இறங்கியுள்ளன.
- சிறுமுகை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் செல்வன் கூறியதாவது: மழைக்காலத்தில் இந்த கல்லுகுழிகளிலும், குட்டைகளும் பார்க்க அவ்வளவு அழகாக தெரியும். ஆனால், உள்ளே இறங்கினால் மரணக்குழி. தண்ணீரின் அடியில் என்ன இருக்கிறது, எவ்வளவு ஆழம் இருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடக்கூடாது. அழகில் மயங்கி யாரும் உள்ளே இறங்க வேண்டாம். மீறி சாகசம் செய்ய நினைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.
மேட்டுப்பாளையம் தாசில்தார் சரவணனன் கூறியதாவது; மக்கள் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியம். அதனால், இந்த நீர்நிலைகளில் குளிக்கவும்,
துணி துவைக்கவும், தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும். ஆபத்தான நீர்நிலைகளில் 'செல்பி' எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும், என்றார்.