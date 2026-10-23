பொள்ளாச்சி – ஆழியாறு ரோட்டில் பாலம் பணி தீவிரம் ! போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு விரைவில் தீர்வு
பொள்ளாச்சி – ஆழியாறு ரோட்டில் பாலம் பணி தீவிரம் ! போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு விரைவில் தீர்வு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:06 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 05:06 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி – ஆழியாறு ரோட்டில், போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், 19.60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், பாலம் கட்டும் பணிகள் நடக்கிறது.
பொள்ளாச்சி – ஆழியாறு ரோட்டில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. ஆழியாறு, வால்பாறை சுற்றுலா தலமாக உள்ளதால் இந்த ரோட்டில் வாகன எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
கவியருவி, வால்பாறை, ஆழியாறு அணைக்கு உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளியூர்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் இந்த ரோட்டில் வாகனங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இதனால், நா.மூ., சுங்கம் அருகே பாலம் குறுகலாக உள்ளதால் பண்டிகை நாட்களில் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும், விபத்துகளும் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில், பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே உள்ள நா.மூ.,சுங்கம் பாலம் அருகே, கூடுதல் பாலம் கட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை வாயிலாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள பாலம் அருகே, பழைய பாலம், ரோடு இருந்த இடத்தில் சாலை மற்றும் பாலம் அமைக்க அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அங்கு பாலம் கட்ட ஏதுவாக உள்ளதா என மண் பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி – ஆழியாறு ரோட்டில், பாலாற்றின் குறுக்கே கூடுதல் உயர் மட்ட பாலம் கட்டும் பணிக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாலம் அமைய உள்ள இடத்தின் மரங்கள் வெட்டுவது குறித்தும் அதிகாரிகள் தரப்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை வாயிலாக, மத்திய அரசின் சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், மொத்தம், 19.60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 10 மீட்டர் அகலம், 100 மீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலமும், பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவில் முதல், நா.மூ., சுங்கம் வரை, 800 மீட்டருக்கு நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், பாலம் அமைப்பதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டன.
தற்போது, இந்த ரோட்டில், பாலம் கட்டும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பாலத்தின் மூன்று துாண்கள் கட்டப்பட்டு கீழ் பகுதியில் உள்ள நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இப்பணிகள் முடிவடைந்தால், இப்பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். விபத்து ஏற்படுவதும் தவிர்க்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.