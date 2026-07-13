பொள்ளாச்சியை மாவட்டமாக்க வேண்டும்! அமைச்சரிடம் எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தல்
பொள்ளாச்சியை மாவட்டமாக்க வேண்டும்! அமைச்சரிடம் எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:48 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு, மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும் என, வருவாய்த்துறை அமைச்சரிடம், எம்.எல்.ஏ., மனுவை கொடுத்து வலியுறுத்தினார்.
பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையனிடம் மனு கொடுத்து, பொள்ளாச்சியை மாவட்ட மாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
பொள்ளாச்சி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அதிகளவு தென்னை விவசாயம் உள்ளது. தென்னை சார்ந்த தொழில்கள், கயிறு வணிகம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பகுதிகளாகும்.
தற்போது, பொள்ளாச்சி பகுதி மக்கள், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளதால், ஏழை, எளிய மக்கள் அனைவருக்கும் கால விரயம், தேவையற்ற அலைச்சலும் ஏற்படுகிறது.
பொள்ளாச்சி லோக்சபா தொகுதியின் கீழ், பொள்ளாச்சி, ஆனைமலை, வால்பாறை, உடுமலை, மடத்துக்குளம், கிணத்துக்கடவு உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய மாவட்டம் அமைப்பது நிர்வாகத்தை எளிதாக்கும்.
ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கயிறு தொழில் மையமாக பொள்ளாச்சி உருவெடுத்துள்ளது. தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் போது, இத்தொழில்கள் மேலும் ஊக்கம் பெற்று அரசுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும்.
வால்பாறை போன்ற தொலைதுார மலைப்பகுதி மக்களின் அவசர தேவைகளுக்கும், நிர்வாக குறைகேட்பு கூட்டங்களுக்கும் கோவையை விட பொள்ளாச்சி அருகில் உள்ளதால் அவர்களுக்கு பெரும் பயனாக அமையும்.
கோவை மாவட்டத்தில், 2011ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 40 லட்சம் மக்கள் தொகை உள்ளது. மக்கள் தொகை, புவியியல் அடிப்படையில், ஏற்கனவே உள்ள சிறு மாவட்டங்களான அரியலுார், பெரம்பலுாரை விட, பொள்ளாச்சி பெரிய மாவட்டமாக இருக்கும்.
எனவே, பொள்ளாச்சி மாவட்டத்தை தனியாக பிரிப்பதன் வாயிலாக, கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட ஏதுவாக அமையும்.பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, பொள்ளாச்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்க சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.