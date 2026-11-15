போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு

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ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
குன்னுார்: குன்னுார் பர்லியார் போலீஸ் ‘பீட்’ அருகே சாலை விரிவாக்கம் பணி நடந்து வருவதால், ஆம்புலன்ஸ் உட்பட பிற வாகனங்கள், போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கும் நிலைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார்– -மேட்டுப்பாளையம் சாலை பர்லியாரில், குறுகிய சாலையால், அடிக்கடி வாகனங்கள் ஸ்தம்பித்து நின்று வந்தன. குறிப்பாக, நோயாளிகளை ஏற்றி செல்லும் ஆம்புலன்ஸ் நெரிசலில் சிக்கி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்ல முடியாத நிலை இருந்தது. சமீபத்தில் பர்லியார் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால், அப்பகுதியில் ஆபத்தான பாறைகளை அகற்றி விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாமலும், ஆம்புலன்ஸ் போன்ற அவசர கால வாகனங்கள் எளிதாக செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.