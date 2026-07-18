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﻿ அஞ்சல் காப்பீட்டு முகாம் வரும், 23ல் நடக்கிறது

﻿ அஞ்சல் காப்பீட்டு முகாம் வரும், 23ல் நடக்கிறது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:14 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:14 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அஞ்சல் கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அஞ்சல் அலுவலகத்திலும், அஞ்சல் ஆயுள் மற்றும் கிராமிய காப்பீட்டு சிறப்பு சேர்க்கை முகாம், வரும், 23ம் தேதி நடக்கிறது.

அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள் குறைந்த பிரீமியம், அதிக போனஸ், நம்பகமான சேவை, பாதுகாப்பான முதலீடு போன்ற பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களை கொண்டுள்ளன. இம்முகாமில், காப்பீட்டு திட்டங்கள் தொடர்பான முழுமையான விளக்கங்களும், பிரீமியம் கணக்கீடும், பாலிசி சேர்க்கை சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் வழங்கப்படும்.

முகாமில், புதிய பாலிசிகளில் சேரும் வாடிக்கையாளர்களில், அதிக பிரீமியம் கொண்ட பாலிசி எடுக்கும் முதல் மூன்று வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்படும்.

பொதுமக்கள் இவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்களுக்கும், குடும்பத்துக்கும் பொருத்தமான அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்களில் இணைந்து பயன்பெறலாம்.

இத்தகவலை, அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சாந்தினிபேகம் தெரிவித்தார்.

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