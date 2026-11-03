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போத்தனுார்–நியூ தின்சுகியா பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்
போத்தனுார்–நியூ தின்சுகியா பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:15 PM
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கோவை: பண்டிகை கால கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க போத்தனுார்–நியூ தின்சுகியா இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
போத்தனுாரில் இருந்து வரும் 5 மற்றும் 13ம் தேதிகளில் அதிகாலை 4:30க்கு புறப்படும் ரயில்(06101) 8 மற்றும் 16ம் தேதிகளில் அதிகாலை 4:30க்கு அசாம் மாநிலம் நியூ தின்சுகியாவை அடைகிறது. நியூ தின்சுகியாவில் இருந்து வரும் 8 மற்றும் 16ம் தேதிகளில் இரவு 8:00க்கு புறப்படும் ரயில்(06102) 11 மற்றும் 19ம் தேதிகளில் இரவு 11:00க்கு போத்தனுாரை அடைகிறது.
திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், காட்பாடி, விஜயவாடா, கவுகாத்தி உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் என, தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.