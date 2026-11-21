போத்தனுார் ரோட்டுக்கு தீர்வு வந்தது விரைந்து சீரமைக்க கமிஷனர் உத்தரவு
போத்தனுார் ரோட்டுக்கு தீர்வு வந்தது விரைந்து சீரமைக்க கமிஷனர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
கோவை: குறிச்சி பிரிவில் இருந்து போத்தனுார் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சந்திப்பு, அங்கிருந்து செட்டிபாளையம் செல்லும் ரோடு, வெள்ளலுார் மேம்பாலம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலை சமச்சீராக இல்லை; குண்டும் குழியுமாக இருக்கின்றன.
ஏகப்பட்ட இடங்களில் பள்ளங்கள் உள்ளன. வழிநெடுக பாதாள சாக்கடை ‘மேன் ஹோல்’ இருக்கின்றன. ஓரிடத்தில் உயரமாகவும், மற்றொரு இடத்தில் பள்ளமாக இருக்கின்றன. மக்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்கும் வகையில் சாலை இல்லை என சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பிரதீபா கூறினார்.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை, போக்குவரத்து போலீசார், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள், குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினருடன் மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
ரோட்டின் உயரத்துக்கு ‘மேன் ஹோல்’ சமமாக இருக்க வேண்டும். உயரமாக இருந்தால் அதை குறைக்க வேண்டும்; பள்ளமாக இருந்தால் உயரப்படுத்த வேண்டுமென குடிநீர் வடிகால் வாரியத்துக்கு அறிவுறுத்தினார்.
சாலை பாதுகாப்பு நிதி பெற்று பள்ளங்களை சீரமைப்பதாக நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் உறுதி கூறினர். மாநகராட்சி தோண்டிய பகுதியாக இருந்தால், மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவினர் மேற்கொள்ள வேண்டும். தேவையான இடங்களில் வேகத்தடை அமைக்க கமிஷனர் அறிவுறுத்தினார்.
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பிரதீபா, நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்ட பொறியாளர் தங்கஅழகர்ராஜன், மாநகராட்சி நிர்வாக பொறியாளர் ஜாக்குலின் ஜாய் லதா, குடிநீர் வடிகால் வாரிய உதவி நிர்வாக பொறியாளர் சிவஜோதி, மாநகராட்சி உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கனகராஜ் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.