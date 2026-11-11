/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நாளை (நவ.11)மின் நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:29 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
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சோமனூர்: சோமனூரில் மின் நுகர்வோர் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் சோமனூர் மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நாளை (நவ.11)காலை 11 மணிக்கு துவங்கி 1 மணிக்கு முடிகிறது.
கோவை தெற்கு மேற்பார்வை பொறியாளர், கோட்டப்பொறியாளர், நிர்வாகப்பொறியாளர்கள் பங்கேற்கின்றனர். சோமனூர் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட மின் நுகர்வோர் புகார் மனுக்களை அளித்து தீர்வு காணலாம் என்று சோமனூர் கோட்ட செயற்பொறியாளர் ஹரிபாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.