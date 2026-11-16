சிவாநகரில் ரோட்டுக்கு நடுவுல மின்கம்பம்

UPDATED : நவ 15, 2026 06:48 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:43 PM
1. பன்றிகளால் தொல்லை
போத்தனுார், செட்டிபாளையம் ரோட்டில் காணியப்பகோனார் வீதியில் பன்றிகள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
– ஜெயக்குமார், போத்தனுார்.
2. துாக்கம் போச்சு (படம் இல்லை)
மதுக்கரை மார்க்கெட், ஹைவே சிட்டியில் கொசுத்தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இரவில் பொதுமக்கள் துாங்க முடிவதில்லை. கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களை ஆய்வு செய்து, மருந்து தெளிக்க வேண்டும்
– பிரபு, மதுக்கரை.
3. இருளில் வீரகேரளம்
வீரகேரளம் பொங்காளியூர் ரோடு, அரவிந்த் கார்டனில் உள்ள தெருவிளக்கு 8 மாதங்களாக எரியவில்லை. இரவில் அப்பகுதி மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
– சிவக்குமார், வீரகேரளம்.
4. ஆபத்தான கிணறு
குனியமுத்துார் தனியார் பள்ளிக்கு எதிரே திறந்த நிலையில் ஆபத்தான கிணறு உள்ளது. இவ்வழியாக மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அதிகளவில் சென்று வருகின்றனர். அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில், கிணற்றைச் சுற்றி தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும்
– ரகுநாதன், குனியமுத்துார்.
5. மோசமான சாலைப்பணி
எஸ்.ஓ. பங்க் மேம்பாலம் சர்வீஸ் சாலையில் பைப் பதிப்பதற்காக குழிகள் தோண்டப்பட்டு இரு மாதங்களாகியும் பணிகள் நிறைவடையாமல் உள்ளன. வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
– மருதாசலம், எஸ்.ஓ.பங்க்.
6. டி.பி.,ரோட்டில் கும்இருட்டு
டி.பி. ரோட்டில், டி.எம்.பி. முதல் தனிஷ்க் ஜுவல்லரி வரை, ஸ்டேட் பேங்க் அருகே தொடர்ந்து 5 தெருவிளக்குகள் ஒரு மாதமாக எரியவில்லை. இதனால் இரவில் அப்பகுதி இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
– மனோஜ்குமார், ஆர்.எஸ்.புரம்.
7. சிரமப்படும் வாகன ஓட்டிகள்
ராம்நகர் செல்லும் ரோட்டில், ஓட்டல் ஹெரிட்டேஜ் இன் வாசல் அருகே சாலையோரத்தில் உள்ள மூடிகளை சுற்றி உள்ள சாலை சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
– உன்னிகிருஷ்ணன், ராம்நகர்.
8. வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் (படம் இல்லை)
இருகூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட காமாட்சிபுரம் 5வது வார்டில், கதவு எண் 1 முதல் 9 வரையிலான குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள சாக்கடை முறையாக சுத்தம் செய்யப்படுவதில்லை. இதனால் கழிவுநீர் தேங்கி, வீடுகளுக்குள் புகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
– அஜீதா, இருகூர்.
10. ரோட்டுக்கு நடுவுல மின்கம்பம்
காளப்பட்டி, சரவணம்பட்டி சாலையில், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மதிற்சுவரை ஒட்டியபடி சிவாநகர் செல்லும் ரோட்டின் நடுவே மின்கம்பம் அமைந்துள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
– சண்முகம், காளப்பட்டி.
11. இரவில் நடக்க சிரமம்
ஒண்டிபுதுார் 57வது வார்டு, எஸ்.எம்.எஸ். லேஅவுட் 2வது வீதியில் மின்கம்பம் எண் 31-ல் உள்ள தெருவிளக்கு 15 நாட்களாக எரியவில்லை. இரவில் நடக்க சிரமம் ஏற்படுகிறது.
– பழனிசாமி, ஒண்டிபுதுார்.
12. எரியாத தெருவிளக்கு
சாந்தி நகர், சேரன்மாநகரில் உள்ள தெருவிளக்கு ஒரு மாதமாக எரியவில்லை. பொதுமக்கள் இரவில் நடக்க முடியவில்லை.
– செந்தில்குமார், சாந்தி நகர்.