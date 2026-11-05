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நடுரோட்டை மறிக்கிறது மின்கம்பம் புதுக்காலனி மக்கள் வலியுறுத்தல்
நடுரோட்டை மறிக்கிறது மின்கம்பம் புதுக்காலனி மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:15 PM
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அன்னூர்: ஒட்டர்பாளையம் புது காலனியில், கான்கிரீட் சாலை நடுவே, மின் கம்பம் உள்ளது. இதனால் இந்த சாலையில், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல முடியாது.
இப்பகுதியில் வீடு கட்டுவோர், கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியாது. மின் கம்பத்தை சாலையின் நடுவில் இருந்து ஓரத்தில் மாற்றி அமைக்க மூன்று ஆண்டாக கிராம சபை கூட்டத்தில் புகார் தெரிவித்தனர்.
ஒட்டர்பாளையம் ஊராட்சி அலுவலகத்திலும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனாலும் மின்கம்பம் மாற்றப்படவில்லை. விரைவில் மாற்றி நட வேண்டும்' என, ஒட்டர்பாளையம் புதுக்காலனி மக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.