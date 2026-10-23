கோத்தகிரி சாலையில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிரம்
கோத்தகிரி சாலையில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிரம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம்–கோத்தகிரி மலைப்பாதையில் பருவமழைக்காலத்தை முன்னிட்டு, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர ரோந்து மற்றும் தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மலைப்பாதைகளில் மழைக்காலங்களில் மரங்கள் விழுவது, மண் சரிவு ஏற்படுவது மற்றும் சாலையோரப் புதர்களால் ஓட்டுநர்களின் பார்வை மறைக்கப்படுவது போன்ற பல்வேறு ஆபத்துகள் ஏற்படுவது வழக்கம். இதனை தடுக்கும் பொருட்டு, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அதன்படி, மேட்டுப்பாளையம் உட்கோட்ட மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளின் நேரடி மேற்பார்வையில், பணியாளர்களைக் கொண்டு மேட்டுப்பாளையம் - கோத்தகிரி சாலையின் இருபுறமும் உள்ள தேவையற்ற செடிகள், புற்கள் மற்றும் அடர்ந்த புதர்கள் அடியோடு அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, வளைவுகளில் ஓட்டுநர்களுக்கு எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும், பலத்த காற்று மற்றும் மழையின் போது சாலையின் குறுக்கே விழுந்து விபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில், பலவீனமாக உள்ள பெரிய மரங்களின் கிளைகளைப் பணியாளர்கள் கண்டறிந்து வெட்டி அகற்றி வருகின்றனர்.
மலைப்பாதையில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருகின்றனர்.
அதன்படி, மலைப்பாதை வளைவுகளில் மிகவும் நிதானமாகவும், கவனமாகவும் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும். பனிமூட்டம் அல்லது கனமழை இருக்கும் நேரங்களில் வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளை ஒளிரச் செய்தபடி பயணிக்க வேண்டும். ஆபத்தான முறையில் செங்குத்தான மலைப்பகுதிகளின் ஓரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்திப் புகைப்படம் எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும், என்றனர்.
மழைக்காலம் முடியும் வரை இந்த ரோந்து பணிகளும், கண்காணிப்பும் தொடரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.