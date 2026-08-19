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முதல் சுதந்திர கொண்டாட்டத்தை அறிவித்த அன்றைய ‘பிரஸ் ரிலீஸ்!’

முதல் சுதந்திர கொண்டாட்டத்தை அறிவித்த அன்றைய ‘பிரஸ் ரிலீஸ்!’

ADDED : ஆக 15, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:11 PM

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நமது நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா, நேற்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதற்கான அறிவிப்புகள் பிரஸ் ரிலீஸ் ஆக வெளியாயின.

80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாடு பெற்ற சுதந்திரத்தை விழா அறிவிப்பை நம்மில் பலர் அறிந்திருக்கும் வாய்ப்பு குறைவுதான்.

சின்னதடாகம் மேல்நிலைப்பள்ளியின் கல்வித் தந்தையாக போற்றப்படும் பி.எஸ்.வீரபத்ர கவுடர் பாதுகாத்து வைத்த ஆவணம், அந்த குறையை தீர்த்து வைக்கிறது. அவரது மருமகன் நடராஜன் அந்த அறிவிப்பை பத்திரமாக பாதுகாத்து வைத்துள்ளார்.

சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் குறித்த அந்த நோட்டீசை படிக்கும் 80 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், தங்கள் இளமைக்காலத்துக்கே ஒரு டிரிப் போய் வந்து விடுகின்றனர்.

இதோ அந்த நோட்டீஸ் சுருக்கமாக உங்களுக்காக!

* நள்ளிரவு ஆரம்ப நேரத்துக்கு 30 செக்கண்டுக்கு முன் மைதானத்தில் (15–8–47) போலீஸ் உதவிப்படை சார்ஜண்டு மேஜர் அதிர்வேட்டு  கிளப்புவார். அதிர்வேட்டும் அவுட்டும் விட்டவுடன் நகரின் எட்டுத் திக்குகளிலும் அதிர்வேட்டும், வாண வேடிக்கையும் ஆரம்பிக்கப்படும்.

* வைசியாள் தெரு, கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில் பக்கம், காந்தி மைதானம், டாடா பேடு(மேனேஜரின் வீட்டருகில்), பள்ளபாளையம் ஏரி, பாப்பநாய்க்கன்பாளையம் மைதானம், சவுரிபாளையம், ராமனாதபுரம், பிரேசர் சதுக்கம் ஆகிய எட்டு இடங்களில் இந்நிகழ்ச்சி நடக்கும்.

* இதை சரிவர நடத்த, முதல் நான்கு இடங்களுக்கு மேற்கு கோயம்புத்துார் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராலும், மற்ற நான்கு இடங்களுக்கு கிழக்கு கோயம்புத்துார் இன்ஸ்பெக்டராலும் ஹெட்கான்ஸ்டபிள்கள் அனுப்பப்படுவார்கள்.

* இந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஆலயங்களிலும், கிறிஸ்தவ மதக்கோவில்களிலும், நடு ராத்திரியிலிருந்து அரைமணி நேரம் மணியடிக்க ஏற்பாடு செய்வார்கள்; இதைக் கவனித்து நடத்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்களை அனுப்புவதுடன் ஜில்லா காங்கிரஸ் கமிட்டி, சாரணச் சிறுவர் சங்கம், இவர்களால் அனுப்பப்படும் தொண்டர்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்வார்கள்.

* மேற்கண்ட எட்டு இடங்களிலும் ஜயபேரிகை வைக்கப்படும். ஹெட்கான்ஸ்டபிள்கள் அவைகள் முழங்க ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். அதற்குப் பிறகு காலை 5 மணி வரை ஆபிஸர்கள், சாரணர்கள், தொண்டர்கள் யாவரும் அவ்விடங்களிலிருந்து போய்விடுவார்கள்.

* காலை 5.30 மணிக்கு எல்லா கட்டடங்களிலும் இந்திய நாட்டின் கொடி ஏற்றப்படும். இந்த சுபவேளை, மைதானத்திலிருந்து போலீஸ் படை சார்ஜண்டு மேஜரால் அதிர்வேட்டு அவுட்டு மூலம் அறிவிக்கப்படும். உடனே எட்டு இடங்களிலும் இந்த வைபவம் நடைபெறும். அதிர்வேட்டுகள் கிளம்பும், ஜெயபேரிகை முழங்கும், மணிகள் ஒலிக்கும்.

* அதிர்வேட்டு கிளம்பியதும் சர்க்கார் கட்டடங்களில் எல்லாம் கொடியேற்ற வேண்டும். அதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகளை, முன்னதாகவே சம்பந்தப்பட்ட ஆபீஸர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்களும் இந்த அறிகுறியைக்கொண்டே தங்கள் இல்லங்களில் கொடியை ஏற்ற வேண்டப்படுகிறார்கள்.

* காலை 5.30–5.45 மணி வரை கொடியேற்றம் நடக்கும்போது வாணவேடிக்கை முதலியவை மறுமுறையும் நடக்கும். இரண்டு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்களும் நள்ளிரவில் செய்த ஏற்பாடுகளைப் போலவே இதற்கும் செய்வார்கள்.

* காலை 5.45லிருந்து நகரின் பல பாகங்களிலும் பஜனைகள், ஊர்வலங்கள் முதலியவைகளை நடத்த பொதுமக்கள், சாரணர்கள், காங்கிரஸ் இதர சபைகள் வேண்டப்படுகிறார்கள்.

* ஊர்வலங்களில் இந்திய நாட்டின் கொடி தவிர வேறு கொடிகள் பயன்படுத்தக்கூடாது. சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோக்காரர்கள் ஊர்வலங்களை படம் பிடிக்க ஏற்பாடு செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

வீடுகளில் விளக்கேற்றுங்கள்! 15–8–47 ஆரம்ப வேலைக்கு முன்னரே பொது மக்கள் தங்கள் வீடுகளைச் சுத்தம் செய்து அலங்கரித்து விளக்குகள் வைத்து பிரகாசப்படுத்தக் கோரப்படுகிறார்கள். அங்ஙனமே மறுநாள் மாலையும் செய்யக்கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். தீபாலங்காரத்திற்கு மின்சார விளக்குகளோடு கார்த்திகை தீபங்களையும் உபயோகித்தல் நலம். சர்க்கார் நகர சபைக் காரியாலயங்களையும் பொது ஸ்தாபனங்கள், பள்ளிகள் முதலிய பொது இடங்களையும் சம்பந்தப்பட்ட ஆபிஸர்கள், காரியதரிசிகள் மேற்கண்ட விதம் அலங்கரித்து ஒளி செய்ய வேண்டப்படுகிறார்கள்.



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