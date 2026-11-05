வருவாய் சான்று கோருவதை ரத்து செய்ய பூஜாரிகள் பேரமைப்பு வலியுறுத்தல்
வருவாய் சான்று கோருவதை ரத்து செய்ய பூஜாரிகள் பேரமைப்பு வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:25 AM
விருதுநகர்: நலவாரியத்தில் சேர, ஓய்வூதியம் திட்டம் பெற ஆண்டு வருவாய், 72,000க்கு சான்று கோரப்படுகிறது. நலவாரியம், ஓய்வூதியம் என்பது பூஜாரிகள் செய்த பணிகளுக்கான உரிமை, அங்கீகாரமே தவிர அவர்களின் பெருளாதாரம், வருவாய் அடிப்படையிலானது அல்ல. ஆகவே வருவாய் சான்று கோருவதை முற்றிலும் ரத்து செய்யவேண்டும் என பூஜாரிகள் பேரமைப்பு மாநில தலைவர் ராஜா கூறினார்
மேலும் அவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பெரிய கோவில்களின் வருவாயில் இருந்து அந்தந்த மாவட்டங்களில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த சிறிய கோவில்களுக்கு பூஜை பொருட்கள் வழங்க வேண்டும். 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கும்பாபிஷேகம் செய்யப்படாமல் சிதிலமடைந்துள்ள கிராமக் கோயில்களை புனரமைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும்.
பூஜாரிகளுக்கான ஓய்வூதியம், நலவாரியச் சலுகைகளைப் பெற ஆண்டுக்கு ரூ.72,000 க்கு வருமானச் சான்று கேட்கப்படுகிறது. இதைப் பெறுவதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்களால் பல பூஜாரிகள் அரசின் நலத்திட்டங்களைப் பெற முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே வருமானச் சான்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.
வாழ்நாள் முழுதும் கோவில் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் பூஜாரிகளுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் 4,000 ரூபாய் மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதுடன், பூஜாரி மறைவுக்கு பிறகு அவரது மனைவிக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்.
நலவாரியம், ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம் தடையின்றி செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். 1996ல் ஓய்வூதியத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு முன்பாக நலவாரிய அட்டை நடைமுறையில் இல்லாததால், ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களுக்கு நலவாரிய அடையாள அட்டை கட்டாயம் என்ற நிபந்தனையில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை விரைந்து பரிசீலித்து ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்றார்.