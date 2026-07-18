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﻿ கல்லுாரி மாணவியருக்கு தற்காலிக விடுதி முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆய்வு

﻿ கல்லுாரி மாணவியருக்கு தற்காலிக விடுதி முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:16 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:16 AM

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வால்பாறை: வால்பாறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், கல்லுாரி மாணவியருக்கு தற்காலிக விடுதி அமைக்க மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆய்வு செய்தார்.

வால்பாறை அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், தற்போது, 978 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். போதிய விடுதி வசதி இல்லாததால், ஆண்டு தோறும் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருகிறது.

இதனையடுத்து, பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறை சார்பில் கல்லுாரி மாணவர்கள் தங்கி படிக்க வசதியாக கல்லுாரி வளாகத்தில், 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விடுதி கட்டும் பணி நடக்கிறது.

இதே போல், ஆதிதிராவிட நலத்துறை சார்ந்த மாணவியர் தங்கி படிக்க வசதியாக, 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தனி விடுதி கட்டும் பணியும் நடக்கிறது.

விடுதிகள் கட்டுமான பணி நடக்கும் நிலையில், இந்த கல்வியாண்டில் படிக்கும் வெளியூர் மாணவ, மாணவியர் தங்கி படிக்க போதிய விடுதி வசதி இல்லாததால் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணப்பிரியா, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலியாக உள்ள வகுப்பறைகளை மாணவியர் தங்கும் வகையில் மாற்றியமைக்க ஆய்வு செய்தார்.

கல்விஅதிகாரிகள் கூறியதாவது:

அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரி மாணவர், மாணவியருக்கு விடுதி வசதி இல்லாததால் சேர்க்கை பாதிக்கிறது. இந்நிலையில், ஆதிதிராவிடர் சமூக நலவிடுதியில், 42 மாணவர்களும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலவிடுதியில், 75 மாணவர்களும் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

கல்லுாரியில் விடுதி கட்டும் பணி வேகமாக நடக்கும் நிலையில், பணி முழுமையாக முடியும் வரை, கல்லுாரி மாணவியர் தங்குவதற்கு வசதியாக, வால்பாறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், பயன்படாத வகுப்பறைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகுப்பறையில், மாணவியர் தங்குவதற்கான அறைகள், கழிப்பிடம், குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்திய பின், தற்காலிகமாக தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

இவ்வாறு, கூறினர்.

ஆய்வின் போது, வால்பாறை தாசில்தார் அருள்முருகன், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவன்ராஜ் மற்றும் கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் உடனிருந்தனர்.

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