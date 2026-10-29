ஓவியர், சிற்பக்கலைஞர்களின் திறமைக்கு காத்திருக்கிறது பரிசு
ஓவியர், சிற்பக்கலைஞர்களின் திறமைக்கு காத்திருக்கிறது பரிசு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
கோவை: கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஓவியர்கள், சிற்பக் கலைஞர்களுக்கான ஓவிய -சிற்ப கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது. பங்கேற்க விரும்புவோர் தங்களது படைப்புகளுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில், கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இக்கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது. அனைத்து வகையான சிற்ப படைப்புகளையும் வழங்கலாம்.
கண்காட்சியில் இடம்பெறும் படைப்புகள், வல்லுநர் குழுவால் தேர்வு செய்யப்படும். முதல் மூன்று பரிசுகளுக்கு தலா ஏழு பேர் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
முதல் பரிசு ரூ.5,000ம், இரண்டாம் பரிசு ரூ.3,000ம், மூன்றாம் பரிசு ரூ.2,000 மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது.
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களது படைப்புகள், சுயவிவர குறிப்பு மற்றும் படைப்புகளின் எண்ணிக்கை விவரங்களுடன், ‘உதவி இயக்குநர், மண்டல கலை பண்பாட்டு மையம், அரசு இசை கல்லூரி வளாகம், மலுமிச்சம்பட்டி, கோவை 50’ என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விவரங்களுக்கு 0422-2 610290, 73586 28242 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.