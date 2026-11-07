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ஏ.டி.எம்.மில் ரொக்கம்: ஒப்படைத்த பேராசிரியை
ஏ.டி.எம்.மில் ரொக்கம்: ஒப்படைத்த பேராசிரியை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
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ந.நா.பாளையம்: பி அண்ட் டி. காலனியில் வசிப்பவர் சுதா. பீளமேட்டில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் எஸ்.பி.ஐ. ஏ.டி.எம்., சென்றார்.
அப்போது ஏ.டி.எம். மிஷின் வெளியே 6000 ரூபாய் இருந்தது. அதை எடுத்த பேராசிரியை சுதா, அருகில் இருந்த கடையில் ஒப்படைத்துவிட்டு, போலீசுக்கு போன் செய்து தகவல் தெரிவித்தார். பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீஸ் தலைமை காவலர் உமாசங்கர், அந்த பணத்தை கடைக்காரரிடம் இருந்து பெற்று, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா மேலாளரிடம் ஒப்படைத்தார். பேராசிரியை சுதாவின் செயலை அனைவரும் பாராட்டினர்.