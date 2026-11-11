போனஸ் கொடுப்பதாக உறுதி தொடர் போராட்டம் வாபஸ்

ADDED : நவ 05, 2026 05:59 PM
வால்பாறை: தீபாவளி போனஸ் வழங்க உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, துாய்மை பணியாளர்களின் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
வால்பாறை நகராட்சியில், 21 வார்டுகளில், ஒப்பந்த அடிப்படையில், 55 துாய்மை பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். கடந்த மாதம் சம்பளம் மற்றும் தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, நேற்று முன் தினம் துாய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,5) காலை பணிக்கு சென்ற பின் மாலையில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். இதனை தொடர்ந்து, நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கடலட்சுமணன், துப்புரவு அலுவலர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் தலைமையில் நடந்த பேச்சு நடந்தினர்.
ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு, ஒப்பந்ததாரர் வாயிலாக தீபாவளி போனஸ் ஆக, தலா 2 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் கடந்த மாதம் சம்பளம் வழங்கப்படும், என, உறுதி கூறினர். இதனையடுத்து, போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டதாக துாய்மை பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.