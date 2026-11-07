/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தலைமை எழுத்தர்களுக்கு பதவியுயர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
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அன்னூர்: மாவட்டத்தில் ஏழு பேரூராட்சிகளின் தலைமை எழுத்தர்களுக்கு, செயல் அலுவலர்களாக பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரூராட்சிகளின் இயக்குனர் கார்த்திகேயன் பிறப்பித்த உத்தரவு:
எஸ்.எஸ்.குளம் பேரூராட்சி தலைமை எழுத்தர் பாலதண்டாயுதபாணி, நாமக்கல்லுக்கும், நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் ரேணுகா தேவி, ஊட்டி பேரூராட்சி உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்திற்கும், சூலூர் வேலுச்சாமி, நாமக்கல் பிள்ளா நல்லூருக்கும், தாளியூர் சரவணன், தேனி மாவட்டம் தேவதானப்பட்டிக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நம்பர் 4 வீரபாண்டி முருகேசன், திருச்சி மாவட்டத்துக்கும், ஒத்தக்கால் மண்டபம் திராவிட மணி நாமக்கல் மாவட்டம், பட்டணத்துக்கும், இருகூர் கருப்பையன் தஞ்சாவூர் திருப்பனந்தாளுக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.