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பெண்களிடம் அத்துமீறுவோர் மீது நடவடிக்கை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
பெண்களிடம் அத்துமீறுவோர் மீது நடவடிக்கை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 09:12 PM
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கோவை: பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு தருபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் ஆர்பாட்டம் நடத்தினர்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு த.வெ.க எம்.எல்.ஏ., எஸ்.எம்.எஸ் அனுப்பிய விவகாரம்; காரமடை பகுதியை சேர்ந்த த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி சவுமியாவுக்கு அதே கட்சியை சேர்ந்த ஒன்றிய செயலாளர் கருப்புசாமி பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததாக எழுந்த புகாரில் அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தினர்.
பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினர். 25 க்கும் அதிகமானோர் ஆர்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.