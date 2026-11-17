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சின்னம்மன் கோவிலை அகற்றினால் போராட்டம்: ஹிந்து மக்கள் கட்சி அறிவிப்பு
சின்னம்மன் கோவிலை அகற்றினால் போராட்டம்: ஹிந்து மக்கள் கட்சி அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:20 PM
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அன்னூர்: ஹிந்து மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் அன்னூரில் நடந்தது. மாநில அமைப்பு குழு பொதுச்செயலாளர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார்.
அன்னூரில், மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள 1,500 ஆண்டுகள் பழமையான, சின்னம்மன் கோயிலை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் தரப்பட்டுள்ளது.
பழமையான கோவிலை அகற்றுவதற்கு பதில், நெடுஞ்சாலைத்துறை மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். கோயில் அதே இடத்தில் பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்கு இருக்க வேண்டும்.
கோயிலை அகற்ற முயற்சித்தால் ஹிந்து மக்கள் கட்சி பொதுமக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தும் என கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட துணைத் தலைவர் சிவக்குமார், நிர்வாகி பசுபதி விஸ்வநாதன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.