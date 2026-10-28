/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கலெக்டர் ஆபீஸ் முன் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
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கோவை: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர், கலெக்டர் அலுவலகம் முன் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சங்கத்தினர் கூறுகையில், 'புகார் மனுக்கள் மீதான நடவடிக்கை, லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் துறை ரீதியான விசாரணைகள் தாமதமாக நடக்கின்றன. அரசாணையின்படி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தனி ஊதியத்தை, 2016க்கு பின்னரும் அனைத்து பணப்பலன்களை கணக்கிடும்போது சேர்க்க வேண்டும். இளநிலை பொறியாளர்களுக்கு, உதவிப் பொறியாளர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்' என்றனர்.