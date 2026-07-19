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﻿ ஐகோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக பல லட்சம் ரூபாய் சுருட்டிய வக்கீல் ஏமாந்தவர்கள் திருப்பூரில் போராட்டம்

﻿ ஐகோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக பல லட்சம் ரூபாய் சுருட்டிய வக்கீல் ஏமாந்தவர்கள் திருப்பூரில் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:17 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:17 PM

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திருப்பூர்: ஐகோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக பல லட்சம் ரூபாயை பெற்று மோசடி செய்தது தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பணத்தை கேட்டு வக்கீல் வீடு முன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, கே.செட்டிபாளையம், டி.பி.என். கார்டனை சேர்ந்தவர் நாகேந்திரகுமார், 42. சென்னை ஐகோர்ட் வக்கீல். நேற்று காலை, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரியை சேர்ந்த, 20 பேர் நாகேந்திரகுமார் வீடு முன் திரண்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து சென்ற நல்லுார் போலீசார் விசாரித்தனர்.

அதில், நாகேந்திர குமார், சுப்ரீம் கோர்ட் மற்றும் ஐகோர்ட் அலுவலகத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக, ஐந்து முதல், பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை வாங்கி, போலி ஆணைகளை கொடுத்து ஏமாற்றியதாக தெரிய வந்தது.

இவ்வாறு தமிழகம் முழுதும், பல மாவட்டங்களில் இதே பாணியில் மக்களிடம் கைவரிசை காட்டி பல லட்சம் ரூபாயை ஏமாற்றியதாக குற்றம்சாட்டினர். இதையடுத்து, அவர்களிடம் தொடர்ந்து பேசிய போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் புகார் கொடுக்குமாறு தெரிவித்தனர். வீட்டில் நாகேந்திரகுமாரின் பெற்றோர் மட்டுமே இருப்பதாகவும், வக்கீல் தலைமறைவாக இருப்பதும் தெரிந்தது. அதன்பின், அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் மோசடி போலீசார் கூறியதாவது:

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் விசாரித்த போது, சம்பந்தப்பட்ட வக்கீல் தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி , கோவை, ஈரோடு என, தமிழகம் முழுதும் கோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, ஏமாற்றியது தெரிந்தது. அரசு வேலை வாய்ப்பை தேடி வருபவர்களை குறி வைத்து கைவரிசை காட்டியுள்ளார். இதற்காக, மாவட்டத்துக்கு, இரண்டு பேரை ஏஜென்டாக நியமித்து, வேலை தேடி வருபவர்களிடம் பணத்தை பெற்றுள்ளார்.

பணம் கொடுத்தவர்களை நம்ப வைக்கும் வகையில், ஐகோர்ட்டில் பயிற்சி வகுப்பு எடுத்தார். கோர்ட்டில் நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை, இவர்கள் குறிப்பு எடுத்து வந்தது தெரிந்தது. இதற்காக, மாதம் தோறும், 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஊதியமாகவும், அசல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு என அனைத்தையும் உண்மை போல் நடத்தி, மாவட்ட கோர்ட்டில் பணியில் சேருமாறு, போலியான ஆணைகளை வழங்கினார். கடந்த, மூன்று ஆண்டுகளாக இதே பாணியில் பலரிடமும், பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை பெற்று ஏமாற்றியது தெரிந்தது. இது குறித்த வழக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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