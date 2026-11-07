/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வீடு தேடி புத்தாடை :பழங்குடியின மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
வீடு தேடி புத்தாடை :பழங்குடியின மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
வீடு தேடி புத்தாடை :பழங்குடியின மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, பழங்குடியின மக்களுக்கு அறக்கட்டளை சார்பில், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
பொள்ளாச்சி கருப்புசாமி அறக்கட்டளை சார்பில், 8வது ஆண்டாக சர்க்கார்பதி, நாகரூத்து பழங்குடியின மக்களுக்கு, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, உப்பு, சர்க்கரை, சாம்பார் துாள், வெள்ளை ரவை, பாசிப்பயிறு, அரிசி, கேக், பிஸ்கட், இனிப்பு, காரங்கள், முதலுதவி கிட், சேலை, வேஷ்டி, டீ சர்ட், டீ துாள் உள்ளிட்ட, 18 வகையான பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
அறக்கட்டளை அறங்காவலர்கள் விக்னேஷ், ராஜேஷ் பிரபு, நாகநந்தினி, சுவாதி அறக்கட்டளை அறங்காவலர் சாந்த மீனாள் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், பழங்குடியின மக்கள், அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் பங்கேற்றனர்.