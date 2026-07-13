தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ அஞ்சல் நிலையங்களில் ஆதார் சேவை வழங்கல்

﻿ அஞ்சல் நிலையங்களில் ஆதார் சேவை வழங்கல்

﻿ அஞ்சல் நிலையங்களில் ஆதார் சேவை வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:45 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:45 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பொள்ளாச்சி: 'பொள்ளாச்சி அஞ்சல் கோட்டத்தில், 25 அஞ்சல் நிலையங்களில், ஆதார் சேவைகள் தினமும் வழங்கப்படுகின்றன,' என, அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

பொள்ளாச்சி கோட்ட அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சாந்தினிபேகம் அறிக்கை:

பொள்ளாச்சி அஞ்சல் கோட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் அஞ்சல் நிலையங்களில், பொதுமக்களின் வசதிக்காக ஆதார் புதிய பதிவு, திருத்தம், பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதார் சேவைகளும் தினமும் வழங்கப்படுகின்றன.

அதில், ஆனைமலை, அங்கலகுறிச்சி, காந்திநகர், குடிமங்கலம், கணியூர், கிணத்துக்கடவு, கொமரலிங்கம், கோவில்பாளையம், குறிச்சிக்கோட்டை, மடத்துக்குளம், மகாலிங்கபுரம், மாக்கினாம்பட்டி, மலையாண்டிப்பட்டினம், முடீஸ், நெகமம், பெதப்பம்பட்டி, பொள்ளாச்சி தலைமை அஞ்சலக அலுவலகம், பூலாங்கிணறு, புங்கமுத்துார், உடுமலை தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம், ஜமீன் ஊத்துக்குளி, வெங்கடேசா மில்ஸ், வேட்டைக்காரன்புதுார், ஜமீன் முத்துார் ஆகிய, 25 அஞ்சல் நிலையங்களிலும், அலுவலக வேலை நாட்களில் நேரில் சென்று ஆதார் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பொதுமக்கள் இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி ஆதார் தொடர்பான சேவைகளை அருகில் உள்ள அஞ்சல் நிலையத்தில் எளிதாகவும், விரைவாகவும் நிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம். இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us