UPDATED : நவ 18, 2026 02:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:04 PM
கோவை: பி.எஸ்.ஜி. மருத்துவமனைகளின் 37வது மருத்துவமனை தின விழா, பி.எஸ்.ஜி., ஐ.எம்.எஸ்.ஆர் கலையரங்கில் நடந்தது.
பி.எஸ்.ஜி. அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை தலைவர் கார்த்திகேயன், நிர்வாக அறங்காவலர் கோபாலகிருஷ்ணன், பி.எஸ்.ஜி. சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை இயக்குநர் டாக்டர் புவனேஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற டாக்டர் பெரியசாமி, உடல்நலத்தைப் பேண தினசரி உடற்பயிற்சி, யோகா, சமச்சீர் உணவு, போதுமான உறக்கம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றார்.
மற்றொரு சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன், நோயாளிகளுக்கு தரமான சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதில் பி.எஸ்.ஜி. மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பை பாராட்டினார்.
விழாவில், மேம்படுத்தப்பட்ட பி.எஸ்.ஜி. ‘பேஷன்ட் ஆப்’ ஐஓஎஸ் பதிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மருத்துவச் சந்திப்பு முன்பதிவு, மருத்துவ அறிக்கைகள், மருந்துச் சீட்டுகள் உள்ளிட்ட சேவைகளை நோயாளிகள் எளிதாகப் பெறும் வகையில் செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. டாக்டர்கள் உட்பட 37 பேர் சிறந்த பணியாளர்கள் பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.