பாலம் விரைவில் கட்ட மக்கள் வேண்டுகோள்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட, சிக்கதாசம்பாளையம், தேக்கம்பட்டி ஆகிய இரண்டு ஊராட்சிகளின் எல்லையில், குரும்பனூர் இந்திரா நகரில், பெரிய பள்ளம் உள்ளது. பள்ளத்தில் தரைமட்ட பாலம் ஒன்று இருந்தது.
சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களில் பெய்யும் மழை நீர், காட்டாறு வெள்ளமாக இப்பள்ளத்தில் வரும் போது, இவ்வழியாக போக்குவரத்து துண்டித்து விடும். பள்ளத்தில் உள்ள தரைமட்ட பாலத்தில் வெள்ளம் குறைந்த பின், வாகனங்கள் செல்லும்.
தேக்கம்பட்டி, குருந்தமலை சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள பத்துக்கு மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள், விடியற்காலை காய்கறிகளை உழவர் சந்தைக்கும், மார்க்கெட்டுக்கும், விற்பனை செய்ய, இந்த தரைமட்ட பாலத்தின் வழியாக மேட்டுப்பாளையம் வந்து செல்கின்றனர்.
விடியற்காலை வரும் விவசாயிகளுக்கு, சேதம் அடைந்த தரைமட்ட பாலத்தால், பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருந்து வந்தது. அதனால் பள்ளத்தில் உயர் மட்ட பாலம் கட்ட கோரி, விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை நிர்வாகம், நபார்டு திட்டத்தில், உயர் மட்ட பாலம் கட்ட, 2.60 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. குரும்பனூர் இந்திரா நகர் குடியிருப்புகளின் கழிவுநீர் செல்வதற்கு, சிறிய கான்கிரீட் பாலமும், பள்ளத்தில் உயர்மட்ட பாலமும் கட்டும் பணிகளை துவக்கினர். கடந்த எட்டு மாதங்களாக பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது பாலத்தின் இரண்டு பக்கம் தடுப்புச் சுவர் கட்ட, கம்பி கட்டிய நிலையில் பணிகள் நடைபெறாமல் உள்ளன.
பாலம் அருகே சரியான பாதை இல்லாததால், விவசாயிகள், விளை பொருட்களை கொண்டு செல்ல மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். இந்த பள்ளத்தின் வழியாக ஏராளமான பள்ளி வாகனங்கள் செல்கின்றன.
சரியான சாலை இல்லாததால், பள்ளி வாகன ஓட்டுநர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம், மெதுவாக நடைபெறும் பாலம் கட்டுமான பணிகளை, விரைவாக செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மழை அதிகளவில் பெய்தால், தற்காலிக மண் பாதை, வெள்ளத்தில் அடித்து சென்று விடுகிறது. எனவே பாலத்தை விரைவில் கட்ட, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பொதுமக்கள் கூறினர்.