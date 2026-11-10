ரோடு சீரமைக்காததால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி

UPDATED : நவ 08, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, கருணாபுரியில் ரோடு அமைக்கும் பணி பாதியில் நிற்பதால் வாகன ஓட்டுநர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கிணத்துக்கடவு, கொண்டம்பட்டி செல்லும் வழியில் கருணாபுரி இணைப்பு ரோடு உள்ளது. இந்த ரோடு பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்து இருந்ததால் மக்கள் ரோட்டில் செல்ல சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, ரோட்டை சீரமைக்க ஊராட்சி பொது நிதியில் இருந்து, 25 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. கடந்த மே மாதம் தொடங்கிய இப்பணிகள், ஜல்லிக்கற்கள் மட்டும் கொட்டி பரப்பப்பட்டது. அதன் பின் இப்பணிகள் நிறுத்தப்பட்டது.
இதனால், வாகன ஓட்டுநர்கள் ரோட்டில் பயணிக்க சிரமப்படுகின்றனர். ஒரு சிலர் நிலை தடுமாறி விபத்துக்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டதால், இந்த ரோட்டை தவிர்த்து மாற்றுப்பாதையில் செல்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, சில மாதங்களுக்கு முன், அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, தார் பற்றாக்குறை காரணமாக இப்பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பணிகள் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என, தெரிவித்தனர்.
ஆனால், இன்று வரை பணிகள் முடிக்காமல் இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
மக்கள் கூறுகையில், ‘ஏழு மாதங்கள் ஆகியும் ரோடு பணி பாதியில் நின்றுள்ளது. இதை எந்த அதிகாரிகளும் கண்டுகொள்ளவில்லை. விரைவில் ரோடுப்பணிகள் முடித்து, மக்களின் சிரமத்துக்கு தீர்வு காண வேண்டும்,’ என்றனர்.