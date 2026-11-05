மக்கள் குறைகள் தீர்க்கப்படாதது ஏன்? அதிகாரிகளுக்கு கமிஷனர் டோஸ்
மக்கள் குறைகள் தீர்க்கப்படாதது ஏன்? அதிகாரிகளுக்கு கமிஷனர் டோஸ்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
கோவை: மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.
சிங்காநல்லூரில் உள்ள சிங்கை நகர் குடியிருப்போர் சங்கம் அளித்த மனுவில், மழைநீர் வடிகால் சேதமடைந்து குடியிருப்புக்குள் புகுந்தது. அருகில் உள்ள ராஜவாய்க்காலில் உடைப்பாகி மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வெள்ளம் போல தேங்கி நிற்கிறது. போக்குவரத்து பாதிப்பு, சுகாதார சீர்கேடு ஆகிறது. சரி செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
ஈச்சனாரி முத்துநகர் குடியிருப்போர் சங்கத்தினரும் தங்கள் பகுதியில் முறையான மழைநீர் வடிகால், பாதாள சாக்கடை அமைக்க வேண்டும் என்றனர்.
நேற்று கொடுத்த பல புகார்கள் சாக்கடை, மழைநீர் வடிகால், ஆக்கிரமிப்பு, வரி, தெருவிளக்கு தொடர்புடையவை. இவற்றில் பல பிரச்னைக்கு ஏற்கனவே மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் மக்கள் அதிகாரிகளுடன் கோபமாக வாதிட்டனர்.
கூட்டத்தில் கமிஷனர் ரவி தேஜா பேசுகையில், குறைதீர்ப்பில் வந்துள்ள பல மனுக்கள் வார்டு அளவில் சரி செய்ய கூடிய பிரச்னைகள். இதற்கு ஏன் மக்களை இவ்வளவு தூரம் அலைக்கழிக்கிறீர்கள். செவ்வாய்க்கிழமை கொடுக்கும் மனு மீது, புதன்கிழமைக்குள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கான ரிப்போர்ட்டை எனக்கு அனுப்ப வேண்டும். சின்ன சின்ன பிரச்னை, ரிப்பீட் மனுக்கள் வந்தால் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார்.
கூட்டத்தில் பல்வேறு பிரச்னைகளை குறிப்பிட்டு 41 மனுக்கள் வழங்கப்பட்டன.