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﻿ போக்குவரத்து துண்டிப்பால் பொதுமக்கள் கடுப்பு

﻿ போக்குவரத்து துண்டிப்பால் பொதுமக்கள் கடுப்பு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:48 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:48 AM

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ஆவாரம்பாளையம்: ஆவாரம்பாளையம் பாலாஜி நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 7 சென்ட் 'ரிசர்வ் சைட்'டை ஆக்கிரமித்து, தன்னுடைய நிலத்துடன் சேர்த்து, 11,000 சதுரடி பரப்புக்கு 3 மாடிகளுடன் வணிக வளாகத்தை ஒருவர் கட்டியிருந்தார். தரைத்தளத்தில் 12 கடைகள், மேல்மாடிகளில் லாட்ஜ் செயல்பட்டது.

மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்பது தொடர்பான வழக்கில், கட்டடத்தை இடிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சென்ற ஆக்கிரமிப்பாளர் மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடியானது. கட்டடம் இடிக்கும் பணி, 10ம் தேதி துவங்கியது.

பொக்லைன் மூலம் இடிக்க சிரமம் ஏற்பட்டதால், பிரேக்கர் வாகனம் வரவழைத்து மேல்தளத்துக்கு ஏற்றப்பட்டது. மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம் எதுவரை என அளவு எடுத்து குறியீடு போடப்பட்டு, இடிப்பு துவங்கியது. 3வது தளத்தின் கூரையும், 2வது தளமும் இடிக்கவே 2 வாரம் ஓடி விட்டது. முதல் தளமும், தரைத்தள கடைகளையும் இடிக்க வேண்டும். இதே ஆமை வேகத்தில் வேலை நடந்தால், இடித்து முடிப்பதற்குள் அடுத்த தேர்தலே வந்துவிடும் என்று பகுதிமக்கள் கேலி செய்கின்றனர். ஒரே ஒரு பிரேக்கர் வண்டியை வைத்துக் கொண்டு, ஓடிடியில் படம் பார்ப்பது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடிக்கின்றனர்.

ஆவாரம்பாளையத்தில் இருந்து பீளமேடு செல்வதற்கும், கணபதியில் இருந்து ஆவாரம்பாளையம் வழியாக செல்வோருக்கும் இது முக்கியமான வழித்தடம். இருபுறமும் ரோட்டை மறித்து டிவைடர் வைத்துள்ளனர். போக்குவரத்து அடியோடு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பீளமேட்டில் இருந்து வருவோர் கே.ஆர்.புரம் காமேதேனு நகர் மகாத்மா காந்தி நகர் ரோடு வழியாக, ஆவாரம்பாளையம் மெயின் ரோடு செல்ல வேண்டும். எதற்காக ரோடு மூடல் என அறிவிப்பு இல்லை. வாகன ஓட்டிகள் அதுவரை வந்து யு-டர்ன் அடித்து அருகில் உள்ள குறுக்கு வீதிகளில் செல்கின்றனர். முட்டுச் சந்து என தெரிந்தபின் ஒவ்வொரு வீதியாக நுழைந்து, அலைந்துமெயின் ரோட்டை கண்டு பிடிக்க அல்லாடுகின்றனர்.

இந்த பகுதியில் பள்ளி, கல்லுாரிகள் உள்ளன. மாணவ மாணவியர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பிரமாண்டமான கட்டடங்களை சில நொடிகளில் மண்ணோடு மண்ணாக்கும் தொழில்நுட்பம் வந்த பிறகு, கோவை மாநகராட்சி ஒரு ஆக்கிரமிப்பு பில்டிங்கை இடிக்க மாதக்கணக்கில் இழுத்தடிப்பதை அவர்களும் விமர்சிக்கின்றனர்.

விவசாயி நேசம்;

டிரைவர்கள் இம்சை



கட்டடம் இடிக்கும் பகுதியில் உள்ள விவசாயி, தன் தோட்டம் வழியாக டூவீலர்கள் செல்ல அனுமதித்தார். எதிர் எதிராக தாறுமாறாக வந்த வாகன ஓட்டிகள் ஹாரன் அடித்து இம்சை செய்தனர். தோட்டத்தில் உள்ள கால்நடைகளை மிரள வைத்தும், படுத்திருந்த மாட்டின் வால் மீது கார் ஏற்றியும் சென்ற கொடுமையால் விவசாயி இரு புறமும் கேட்டை பூட்டி விட்டார். வாகன ஓட்டிகள் முழிக்கின்றனர்.

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