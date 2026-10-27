பொதுமக்களின் சொத்து : கோவையின் நுரையீரல் கவுன்சிலர்- கான்டிராக்டர் அதிகாரிகள் கூட்டணியின் பிடியில் இருந்து பூங்காக்கள் விடுதலை பெறுமா?
பொதுமக்களின் சொத்து : கோவையின் நுரையீரல் கவுன்சிலர்- கான்டிராக்டர் அதிகாரிகள் கூட்டணியின் பிடியில் இருந்து பூங்காக்கள் விடுதலை பெறுமா?
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 03:34 PM
காந்தி மாநகர் பூங்காவில் (25-வது வார்டு, வடக்கு மண்டலம்) சில வாரங்களுக்கு முன் ஒரு நிகழ்ச்சி.
ரெகுலராக வாக்கிங் வரும் பொதுமக்களிடம் சில ஆர்வலர்கள் பேசி, அவர்களின் பிள்ளைகள் பிறந்தநாள் அல்லது திருமண நாள் நினைவாக, மரக்கன்று நட்டு பெயர் சூட்டி, அதற்கு குழந்தைகள் தினமும் தண்ணீர் ஊற்ற வைப்பது அந்த பூங்காவில் அவ்வப்போது நடக்கும். இயற்கையின் மீது பாசமும், அதை பாதுகாக்கும் அக்கறையும் உருவாக இது ஒரு தூண்டுதல். தவிர, புவி வெப்பமயம் ஆவதற்கு எதிரான ஒரு அழகான குடிமைப் பயிற்சி.
ஆனால், இரண்டு நாட்கள் கழித்து அங்கு வந்த மாநகராட்சி அதிகாரி கொதித்து விட்டார். யார் நட்டது? யாரை கேட்டு நட்டனர்? அனுமதி கொடுத்தது யார்? என சீறினார். அடுத்த தெருவில் கட்டட வேலை செய்து கொண்டிருந்த சித்தாள் இருவரை வரவழைத்து ஐந்து மரக்கன்றுகலையும் பிடுங்கி எறிய உத்தரவிட்டார்.
பல ஆண்டுகளாக பூங்காவை பிரதிபலன் பாராமல் தினமும் பராமரித்து வரும் தன்னார்வலர்கள் இதில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என எடுத்து சொல்லியும் அதிகாரி கேட்கவில்லை. ஓய்வு பெற்ற உயர் அதிகாரியும் ஆர்வலர்களில் ஒருவர். நேராக மாநகராட்சி கமிஷனருக்கே போன் போட்டார். பிறகுதான் மரக்கன்றுகள் தப்பிப் பிழைத்தன.
இது ஒரு சாம்பிள். நகரில் உள்ள பெரும்பாலான பூங்காக்களில் இது தான் நடக்கிறது. அரசு அல்லது மாநகராட்சி செய்ய வேண்டிய வேலையை, அதிகாரிகள் செய்ய தவறியதால், மக்களே பொதுநலன் கருதி அதை செய்தால், அதையும் தடுத்து நிறுத்தும் ஈகோ தான் அதிகார வர்க்கத்தின் முகமாக மாறியிருக்கிறது. பொதுமக்கள் தாங்களாக முன்வந்து செய்யும் நற்பணிகளையும், மாநகராட்சியின் விதிமுறைகளையும் எப்படி ஒரு நேர் கோட்டில் கொண்டு வருவது என்ற மிக முக்கியமான விவாதத்தை இது கிளப்பியுள்ளது.
பூங்கா என்பது பொதுமக்களின் சொத்து. அதை சொந்தம் கொண்டாட உள்ளாட்சி அமைப்புக்கோ அரசுக்கோ எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. பொதுமக்களின் நலனுக்காக அவற்றை பராமரிக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் தான் அதிகாரிகளுக்கு உண்டு.
காகிதத்திற்கும் களத்திற்குமான பிரம்மாண்ட இடைவெளி: மாநகராட்சி எல்லைக்குள் 100 வார்டுகளிலும் சேர்த்து 1,688 பூங்கா நிலங்கள் (OAS lands) உள்ளன. இதில் 1,099 சாதாரண பூங்கா என்றும், 120 சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணங்கள் கொண்ட பூங்கா என்றும் வகைப்படுத்தி உள்ளனர். 469 இடங்கள் காலியாகவே கிடக்கின்றன.
பூங்காக்களின் மேம்பாடு, பராமரிப்பிற்காக ஜூலையில் நடந்த மாநகராட்சி கூட்டத்தில் ₹17 கோடி, அடுத்து நடந்த கூட்டத்தில் புதிய பூங்காக்கள் அமைக்க ₹4.5 கோடி திட்ட பணிகள் முன்வைக்கப்பட்டு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. இப்படி கோடிகள் ஒதுக்கப்பட்ட பூங்காக்கள் எப்படி இருக்கின்றன? நகரின் 5 மண்டலங்களிலும் உள்ள பல பூங்காக்களை நமது நிருபர்கள் சுற்றி வந்தனர். பெரும்பாலான பூங்காக்கள் மக்களுக்கு பயன்படாத நிலையில் இருக்கின்றன.
• கிழக்கு மண்டலம்: உடையாம்பாளையம் ராம் கார்டனில் 2010 செம்மொழி மாநாட்டு நினைவாக அமைக்கப்பட்ட பூங்கா, புனரமைப்பு என்ற பெயரில் பொருட்கள் அகற்றப்பட்டு பூட்டிக் கிடப்பதால் சமூக விரோதிகளின் புகலிடமாக மாறியுள்ளது.
• மத்திய மண்டலம்: ராமநாதபுரம் 80 அடி ரோடு வள்ளியம்மாள் நகர் பூங்காவில் போர்டுகள் மங்கி, விளையாட்டு உபகரணங்கள் உடைந்த நிலையில் மதுப்பிரியர்களின் திறந்தவெளி பாராக மாறியுள்ளது.
• மேற்கு மண்டலம்: ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் முத்தண்ணன் குளக்கரையில் திறக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட பூங்காவிலும் விளக்குகள் எரியாமலும், குடிநீர் குழாய்களில் காற்று மட்டுமே வரும் அவலமும் நீடிக்கிறது.
• வடக்கு & தெற்கு மண்டலங்கள்: துடியலூர் பாலசுப்ரமணியம் நகர் பூங்காவும், சுந்தராபுரம் ஜி.கே.ஸ்கொயர் பூங்காவும் புதர்களுக்கு நடுவே மறைந்து, கொசுக்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளாக மாறியுள்ளன.
நிபுணத்துவம் எங்கே முடங்கிக் கிடக்கிறது?: கோவையின் பூங்கா மேலாண்மையில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் என்ன தெரியுமா? இதற்கென ஒரு தனி துறை இல்லை என்பது தான். சென்னை, பெங்களூரு மாநகராட்சிகளில் பூங்கா மற்றும் பசுமை வெளி பராமரிப்புக்கு பிரத்யேகமாக ஒரு துறை இருக்கிறது. தோட்டக்கலை துறையுடன் இணைந்த அதற்கு தனி அதிகாரிகள் உள்ளனர். பார்க் ஆபீசர் என்றே சொல்வார்கள். அவர்களுக்கு உதவியாக நகரம் முழுவதும் மண்டல வாரி அதிகாரிகள், உதவியாளர்கள் உள்ளனர். தினசரி கண்காணிப்புக்கு தோட்டக்கலை, வேளாண்மை, சுற்றுச்சூழல், இயற்கை அறிவியல் பட்டதாரிகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால் கோவையில், சாலை போடுவதற்கும் சாக்கடை கால்வாய் கட்டுவதற்கும் பொறுப்பேற்கும் சிவில் இன்ஜினியர்களிடம்தான் பூங்கா பராமரிப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது. பூங்காக்களை கண்காணிக்க தோட்டக்கலை துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இருவர் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மாதம் ₹73,650 சம்பளமாக வழங்கப்பட்டாலும், அவர்கள் செம்மொழிப் பூங்கா அலுவலகத்தை விட்டு வெளியில் வருவதே இல்லை என்று மாநகராட்சியிலேயே பேசுகிறார்கள். அது அன்றைய துணை முதல்வரின் பிரியமான பூங்கா என்பதால் அதற்கு மட்டும் இவர்களின் நிபுணத்துவ வழிகாட்டுதல் போதும் என நினைத்து இருக்கலாம். அந்த அரசியல் நமக்கு தேவை இல்லை. 2 ஏக்கருக்கு மேல் பரப்புள்ள பெரிய பூங்காக்களுக்கு கூட அவர்களின் ஆலோசனை கிடைப்பதில்லை என்பது தான் ஆர்வலர்களின் கவலை.
புதிய நிபந்தனைகளும், 15 ஆண்டுக்கால எதார்த்தமும்: மாநகராட்சி ஆணையர் ரவி தேஜா துடிப்பானவர். நிறைய சீர்திருத்தம் செய்ய விரும்புகிறார். ஆனால், அதே அதிகாரிகளுடன் தானே பணியாற்ற நேர்கிறது. ”பூங்கா பராமரிப்பிற்கான நிபந்தனைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. தினசரி தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூலம் சுத்தம் செய்தல், பிரத்யேக தோட்டக்காரர்களை நியமித்தல், எலக்ட்ரீசியன் மற்றும் பிளம்பர்கள் மூலம் மாதம் இருமுறை ஆய்வு செய்தல், 50 வயதிற்கு உட்பட்ட தகுதியான செக்யூரிட்டிகளை நியமித்தல், பணிகளை தினசரி வீடியோ மற்றும் பதிவேடுகள் மூலம் கண்காணித்தல் போன்ற விதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன” என்கிறார். நிஜமாகவே கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது; நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது.
ஆனால், களத்தில் வேலை செய்யும் தன்னார்வலர்களின் அனுபவ குரல் வேறு மாதிரி ஒலிக்கிறது. காந்தி மாநகர் பூங்காவை சொந்த தோட்டம் போல அக்கறையுடன் பராமரிக்கும் வாலன்டியர்களில் ஒருவரான பார்த்தசாரதி சொல்கிறார், “கடந்த 15 வருடங்களாகவே இத்தகைய கடுமையான நிபந்தனைகளுடன்தான் டெண்டர்கள் விடப்படுகின்றன; ஆனால், எந்த ஒப்பந்ததாரரும் புதிதாக மரம், செடிகள் நட்டதும் இல்லை; பராமரிப்பதும் இல்லை. பராமரிப்பு என்ற பெயரில் செடி, மரங்களை சேதப்படுத்துவதற்கு கட்டட தொழிலாளர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். யாருக்குமே தாவர பராமரிப்பு பற்றிய எந்த புரிதலும் இல்லை. டெண்டர் நிபந்தனைகளை மீறும் ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு அபராதம் விதித்து வசூலிப்பதை இத்தனை ஆண்டுகளில் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை” என்கிறார்.
பசுமைப் பரப்பும், புவி வெப்பமயமாதல் தீர்வும்: ”பூமி வெப்பமயமாதலை் தடுப்போம்! என்று மேடைகளில் முழங்குவதை விட, நமது பூங்காக்களில் உள்ள மரங்களை பராமரிப்பதுதான் ‘சேவ் எர்த்’ இயக்கத்தின் முதல் படி. வேடிக்கை என்ன என்றால், எந்த பூங்காவில் எத்தனை மரங்கள் இருக்கின்றன என்ற அடிப்படை கணக்கெடுப்பு (Tree Census) கூட மாநகராட்சியிடம் இல்லை” என்று பார்த்தசாரதி சொல்லும்போது அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.
ஆனால், அது உண்மை. இதே பூங்காவில் சில மாதங்களுக்கு முன் இரவில் சந்தன கடத்தல் ஆசாமிகள் புகுந்து, நான்கு பெரிய சந்தன மரங்களை தரை வரையில் ரம்பத்தால் அறுத்து எடுத்து திருடி சென்றிருக்கிறார்கள். பல சந்தன மரங்களை கீறி, தரம் பார்த்த பிறகு அந்த நான்கு மரங்களையும் தேர்வு செய்துள்ளனர். “என்னது, நம்ம பூங்காவில் சந்தன மரம் எல்லாம் இருக்கிறதா?” என்பது தான் மாநகராட்சி மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகளின் முதல் ரியாக்சன்!
பூங்காக்களை சிமென்ட் தரை தளங்களாக மாற்றாமல், அவற்றை நகர்ப்புறக் காடுகளாக (Urban Forests) மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது. மரங்களின் வேர்களை கான்கிரீட் போட்டு அடைக்காமல், அவை சுவாசிக்க வழிசெய்வதே கோவையின் எதிர்கால சந்ததிக்கான தூய்மையான காற்றுக்கு கேரன்டி.
அது நடக்க வேண்டும் என்றால், கவுன்சிலர்கள், கான்டிராக்டர்கள், அதிகாரிகள் கூட்டணியின் பிடியில் இருந்து பூங்காக்களை முதலில் விடுவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால், அவர்கலை பொருத்தவரை பூங்காக்கள் என்பது சைடில் சம்பாதிப்பதற்கான மற்றுமொரு வழி, அவ்வளவு தான். நேர்மையான அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகளின் குரல் எடுபடாத காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். ஒவ்வொரு பூங்காவுக்கு பின்னால் நடக்கும் முறைகேடுகள் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருந்தும் தடுக்க முடியாமல் புழுங்குகிறார்கள். மக்களின் சொத்துகளை பாதுகாப்பதிலும் பராமரிப்பதிலும் மக்களையும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அது தான் நியாயம்.
அதிகாரிகள் - பொதுமக்கள் கூட்டுக்கான ஆக்கப்பூர்வ தீர்வுகள்:
1. CSR ரூட் (பூங்காவை தத்தெடுக்கும் திட்டம்): கோவையில் கோடிக் கணக்கில் CSR நிதி வழங்கும் நல்ல மனம் கொண்ட தொழிலதிபர்கள் இருக்கிறார்கள். சாதாரண வார்டு பூங்காக்களை உள்ளூர் சிறு/குறு தொழிற்சாலைகளோ அல்லது பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களோ தத்தெடுக்க (Adopt-a-Park) மாநகராட்சி ஒரு எளிய கொள்கை வடிவத்தை உருவாக்கலாம்.
2. நுழைவாயிலில் தகவல் பலகை (Accountability Board): சென்னை மற்றும் பெங்களூரு மாநகராட்சிகள் போல, ஒவ்வொரு பூங்காவின் நுழைவாயிலிலும் ஒப்பந்ததாரரின் பெயர், போன் நம்பர், ஒப்பந்த காலம், மற்றும் புகார்களுக்கு அழைக்க வேண்டிய கார்ப்பரேஷன் அதிகாரியின் எண் ஆகியவற்றை தகவல் பலகையாக வைக்க வேண்டும். பணிகளை சரியாக செய்தால் மட்டுமே தொகை விடுவிக்கப்படும் என்ற ஆணையரின் தற்போதைய உறுதிமொழி இதன் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மை பெறும்.
3. பொதுமக்கள் கூட்டுப் பங்களிப்பு (Co-Management): தோட்டக்கலை நிபுணர்கள், மாநகராட்சி நிர்வாகம், குடியிருப்பு வாலன்டியர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட பூங்கா அபிவிருத்திக் குழுவை' (Registered Citizen Council) உருவாக்க வேண்டும்.
4. சென்னையில் இருப்பது போல ஒவ்வொரு பூங்காவிலும் பராமரிப்பாளர் தன் குடும்பத்துடன் வசிக்க வீடு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். ஏனெனில், பூங்கா பரமரிப்பும் பாதுகாப்பும் பார்ட் டைம் வேலை அல்ல. மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற தன்னார்வ அமைப்புகள் மூலமாக பராமரிப்பாளரை தேர்வு செய்யலாம்.
5. இதெல்லாம் நிதி இல்லாமல் செய்ய முடியாது என்று வழக்கமான ஆட்சேபம் எழும். ஏற்கனவே ஒதுக்கும் கோடிகளை ஒழுங்காக செலவிட்டாலே போதும். அப்படியும் தேவை என்றால், நுழைவு கட்டணமாக 2 ரூபாய் என சிறு தொகை விதிக்கலாம். செம்மொழி பெயரிலும் முன்னாள் முதல்வர் பெயரிலும் அமைத்த பூங்காக்களுக்கு 15 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை டிக்கெட் போடும்போது, சாதாரண பூங்காவுக்கு இரண்டு ரூபாய் பெரிய விஷயம் இல்லை. குறைகள் இருந்தால், முறைகேடு செய்தால் சட்டையை பிடித்து கேள்வி கேட்க பொதுமக்களுக்கு அது ஒரு லைசன்சாகவும் இருக்கும்.
சிந்தியுங்கள் கோவை மக்களே!: பூங்காக்கள் என்பது ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களின் குழந்தைகள் விளையாடும் ஒரே இடம்; முதியவர்களின் ஒரே நிம்மதி உறைவிடம். அதிகாரத்துவத்தின் விதிகளும், பொதுமக்களின் நற்பணிகளும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படாமல், கைகோர்த்து செயல்பட்டால் மட்டுமே கோவையின் பூங்காக்கள் குழந்தைகளின் சிரிப்பொலியால் என்றும் பசுமையாக வாழும்!
கோவை பூங்காக்கள்: தகவல் பலகை
• பூங்கா நிலங்கள்: 1,688
• சாதாரண பூங்கா: 1,099
• விளையாட்டு பூங்கா: 120
• காலி இடங்கள்: 469
• சமீபத்திய பராமரிப்பு நிதி: ₹17 கோடி (ஜூலை தீர்மானம்) + ₹4.5 கோடி (செப்டம்பர் ஒப்புதல்)
• நிபுணர் செலவு: களத்திற்கு வராத இரு ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகளுக்கு மாதம் ₹73,650 சம்பளம்.