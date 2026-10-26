வால்பாறைக்கு செல்ல தடை பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

UPDATED : அக் 25, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:24 PM
பொள்ளாச்சி: வால்பாறைக்குச் செல்ல தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
வால்பாறை மலைப்பகுதியில,் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக, இரண்டாவது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே, ராட்சச பாறை உருண்டு மலை பாதையில் விழுந்ததில், பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், தொடர் கன மழை காரணமாக பொது குழுக்கள் பாதுகாப்பு நலன் கருதி, இரவு நேரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வால்பாறைக்கு செல்லவும், வால்பாறையில் இருந்து கீழே வரவும், நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:30 முதல் நேற்று காலை, 6:00 மணி வரை வாகனங்கள் சென்று வர தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்த அவசர அறிவிப்பால், மக்கள் பலர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும், அறிவிப்பை கண்டித்து ஆழியாறு வனத்துறை சோதனைச் சாவடியை முற்றுகையிட்டும் பொதுமக்கள் சிலர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவ்வழியாக வந்த ஆம்புலன்ஸ்க்கு மட்டும் பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டது.