கட்டடங்கள் கட்ட புதிய பிரிவு துவக்கம்: பொதுப்பணி துறையினர் கடும் அதிருப்தி
கட்டடங்கள் கட்ட புதிய பிரிவு துவக்கம்: பொதுப்பணி துறையினர் கடும் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
சென்னை: அரசு கட்டடங்களை கட்டுவதற்கு புதிய பிரிவு துவங்கியதற்கு, பொதுப்பணி துறை பொறியாளர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
பொதுப்பணி துறை வாயிலாக, வருவாய், மக்கள் நல்வாழ்வு, பள்ளி கல்வி, வேளாண்மை, நீதித்துறை, கால்நடை பராமரிப்பு, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான கட்டடங்களை கட்டுவதற்கு திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல், கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட வி.வி.ஐ.பி.,க்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மேடை, தடுப்புகள், ஒலி, ஒளி அமைத்தல் ஆகிய பணிகளையும், பொதுப்பணி துறை மேற்கொண்டு வருகிறது. இப்பணிகளை மேற்கொள்ள, பொதுப்பணி துறையில், ஐந்து பிரிவுகளில், ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இவர்கள் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளை, பொதுப்பணி துறை பொறியாளர்கள் இதுவரை கண்காணித்து வந்தனர். கட்டடங்கள் தரத்துடன் கட்டப்படுவதை உறுதி செய்து, சான்றிதழ்களையும் வழங்கினர்.
இந்த ஆட்சியில், ‘எல் அண்ட் டி, டாடா, அப்கான், ஜெ.குமார்’ உள்ளிட்ட பெரிய தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக, தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான கழகம் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதன் வாயிலாக, 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட கட்டட பணிகளை நேரடியாக மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. மேலும், பயன்படுத்தாத அரசு நிலங்களில், அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்க புதிய கட்டடங்கள் கட்டும் பணியிலும், அந்த கழகம் ஈடுபடும் என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு பொதுப்பணி துறை பொறியாளர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.