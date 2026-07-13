நகருக்குள் சிங்கவால் குரங்குகள் சுற்றுவதால் பொதுமக்கள் அவதி
நகருக்குள் சிங்கவால் குரங்குகள் சுற்றுவதால் பொதுமக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:44 AM
வால்பாறை: குடியிருப்பு பகுதிக்கு அடிக்கடி வரும் சிங்கவால் குரங்குகளை, கட்டுப்படுத்த வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வால்பாறை, புதுத்தோட்டம் எஸ்டேட் பகுதியில் சிங்கவால் குரங்குகள் அதிகம் உள்ளன. இவை வால்பாறை நகருக்கு அடிக்கடி வந்து செல்கின்றன.
உணவு தேடி வரும் சிங்கவால் குரங்குகள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து பொருட்களை சேதப்படுத்துவதோடு, மக்களையும் அச்சுறுத்துகின்றன. இதனால், பகல் நேரத்தில் வீட்டின் ஜன்னல்களை கூட திறந்து வைக்க முடியாமல் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'வால்பாறை நகரில் காமராஜ்நகர், துளசிங்கநகர், கோ-ஆப்ரெடிவ் காலனி, அண்ணாநகர் பகுதிகளில் சிங்கவால் குரங்குகள் பகல் நேரத்தில் கூட்டமாக வந்து வீடுகளுக்குள் புகுந்து உணவு பொருட்களை சேதப்படுத்துகின்றன. அவற்றை கட்டுப்படுத்த வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'சிங்கவால் குரங்குகள் உண்ணும் பழங்கள், கொட்டைகள் வனத்தில் உள்ளன. புதுத்தோட்டம் வனப்பகுதியையொட்டி வால்பாறை நகரம் அமைந்துள்ளதால், சிங்கவால் குரங்குகள் வந்து செல்கின்றன.
வீடு மற்றும் கடைகளுக்கு வரும் சிங்கவால் குரங்குகளுக்கு உணவு வழங்குவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அப்போது தான், அவைகள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வராமல் இருக்கும்,' என்றனர்.