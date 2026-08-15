அரங்கநாதர் கோவிலில் ஆடிப்பூரம் விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM
மேட்டுப்பாளையம்: காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில் ஆடிப்பூரம் வைபவம் விழா நடந்தது.
காரமடை அரங்கநாதர் கோவிலில் அதிகாலை நடை திறந்து, மூலவருக்கு அபிஷேகம் நடந்தது. கால சந்தி பூஜை முடிந்து, ஆண்டாள் சன்னதியில் லட்சுமி நாராயண ஆராதனம், புண்ணியாவஜனம், கலசவாகனம் முடிந்து, மூலவர் மற்றும் உற்சவமூர்த்தி ஆண்டாளுக்கு ஸ்தவன திருமஞ்சனம் நடந்தது. பால், தயிர், தேன், இளநீர், சந்தனம், பஞ்சாமிர்தம் ஆகிய வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து பட்டு உடுத்தி வெள்ளி சப்பரத்தில், வெண்பட்டு குடை சூழ, ரங்க மண்டபத்தில், அரங்கநாதர் முன் ஆண்டாள் எழுந்தருளினார்.
அங்கு அரங்கநாதரிடம் இருந்து மாலை, சடாரி மரியாதை சாற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து கோவில் ஸ்தலத்தார்கள் திவ்ய பிரபந்தத்தில் நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்களை சேவித்தனர். தொடர்ந்து உச்சிக்கால பூஜை, சாற்று முறைக்கு பின், தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இந்த வைபவத்தில் கோவில் அர்ச்சகர்கள், மிராசுதாரர்கள், செயல் அலுவலர், பணியாளர்கள், பக்தர்கள் என திரளானவர்கள் பங்கேற்றனர்.