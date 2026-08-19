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இலவச துணிப்பை வழங்கிய புஷ்பவள்ளி

இலவச துணிப்பை வழங்கிய புஷ்பவள்ளி

ADDED : ஆக 15, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:52 PM

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கோவை: வ.உ.சி. மைதானத்தில் நடந்த சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு, ஓய்வுபெற்ற அரசு பெண் அதிகாரி புஷ்பவள்ளி இலவசமாக துணிப்பைகளை வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.

அவர் கூறுகையில், 2011ல் குடிநீர் வடிகால் வாரியப் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்றேன். அப்பணியில் இருந்ததால் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து நன்கு அறிவேன். பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவே இச்சேவையை தொடங்கினேன்.

இதுவரை  12 ஆயிரம் துணிப்பைகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளேன். சலுகை விலையில் துணிகளை வாங்கி, சொந்தமாகத் தைத்துத் தருகிறேன்.

ஓய்வு காலத்தை பயனுள்ள வழியில் கழிக்க நினைத்த எனக்கு, இச்சேவை பெரும் மனநிறைவையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது, என்றார்.

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