/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காலாண்டு தேர்வு நிறைவு இன்று முதல் பள்ளி விடுமுறை
ADDED : செப் 25, 2026 07:14 PM
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உடுமலை: காலாண்டு தேர்வு நேற்றுடன் முடிவடைந்ததால், இன்று முதல் பத்து நாட்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை விடப்படுகிறது. மீண்டும் அக். 5ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது.
அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ, மாணவியருக்கு கடந்த, 16ம் தேதி காலாண்டு தேர்வு துவங்கியது. நேற்றுடன் (25ம் தேதி) தேர்வுகள் முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று (26ம் தேதி) முதல், அக். 4ம் தேதி வரை, ஒன்பது நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை. விடுமுறை முடிந்து, 5ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது.
அன்றைய தினம், மாணவ, மாணவியர் விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்து ஆசிரியர்கள் வழங்க உள்ளனர். அதே நாளில், இரண்டாம் பருவ பாடப்புத்தகங்கள் வினியோகிக்கப்பட உள்ளது.