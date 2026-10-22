‘ரா மேட்’ கண்காட்சி இன்று நிறைவு: காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை பார்க்கலாம்
‘ரா மேட்’ கண்காட்சி இன்று நிறைவு: காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை பார்க்கலாம்
UPDATED : அக் 08, 2026 12:23 AM
ADDED : அக் 08, 2026 12:20 AM
கோவை: கொடிசியாவில் நடக்கும் ரா மேட் 2026 கண்காட்சி, இன்று நிறைவடைகிறது.
கண்காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ள செட்டிபாளையம் உஜாலா நிறுவனத்தினர், ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல், பைப், டியூப்களை தரமாக உருவாக்கித் தருகின்றனர்.
தொழில் நிறுவனங்களில் எடையுள்ள பொருட்களை வாகனங்களில் ஏற்ற, இறக்க போர்க் லிப்ட்கள் உள்ளன. இத்தகைய போர்க் லிப்ட் எந்திரங்கள் கோவையில் தயாராகின்றன.
அரசூரில் உள்ள மெர்க்குரிஸ் அண்ட் எக்யுப்மென்ட்ஸ் நிறுவனம், இந்த போர்க் லிப்ட்களை ரா மேட் 2026 கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. ரேக் அமைப்புகளையும் தேவைக்கு ஏற்ப வடிவமைத்து தருகிறது.
கொல்கத்தா ஒயர்நிட்டிங் நிறுவனம், இரும்பு, பிளாஸ்டிக், யு.பி.வி.சி.யாலான வலை பின்னல் அமைப்புகளை விற்பனை செய்கின்றன. கன்வேயர் பெல்ட், பஞ்ச்சிங் ஷீட்டும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அலுமினியம் பொருட்கள், தேவையான மூலப்பொருட்களை சப்ளை செய்யும் தி அலுமினியம் பீப்பிள் நிறுவனம், பல மூலப்பொருட்களின் வடிவமைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இன்று நிறைவடையும் ரா மேட் 2026 கண்காட்சியை காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை பார்வையிடலாம்.