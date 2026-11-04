/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/68,000 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி
UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
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கோவை: மாநகர பகுதியில் 1,11,074 தெருநாய்கள் இருப்பதாக மாநகராட்சி கணக்கிட்டுள்ளது.
தன்னார்வலர்களுடன் இணைந்து, அவற்றுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை பணி நடந்து வருகிறது. அக்டோபர் மாதத்தில் 18,680 சமூக நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை 68,000 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 47,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் கூறியுள்ளளது.