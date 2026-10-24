ரெயில் கனெக்ட் செயலி பதிவிறக்கம் ஹேக்கர்களிடம் பயணிகள் உஷார்
ரெயில் கனெக்ட் செயலி பதிவிறக்கம் ஹேக்கர்களிடம் பயணிகள் உஷார்
UPDATED : அக் 19, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 19, 2026 05:44 PM
கோவை: இந்தியன் ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம்(ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.) ‘இ–டிக்கெட்’, உணவு ஆகிய சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவை எளிமையாக்க IRCTC Rail Connect செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
பயணிகள் ‘கூகுள் பிளே ஸ்டோர்’ அல்லது ‘ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர்’ மூலம் மட்டுமே ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. ரெயில் கனெக்ட் செயலியை மொபைல்களில் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என, ரயில்வே அதிகாரிகள் உஷார்ப்படுத்துகின்றனர்.
‘ரெயில் கனெக்ட் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யும்போது லின்க், ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் பேக்கேஜ்(ஏ.பி.கே.), பைல்கள், எஸ்.எம்.எஸ். அல்லது ‘வாட்ஸ் அப்’ தகவல்களை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. அனுப்பாது. மோசடி நபர்கள் இதுபோன்ற தகவல்களை அனுப்பி ‘ஹேக்’ செய்கின்றனர்.
ரெயில் கனெக்ட் செயலியில் ‘எங்களிடம் பேசுங்கள்’ என்ற விருப்பத்தேர்வு கிடையாது. மோசடி செயலிகளில் மட்டுமே இவ்விருப்பத்தேர்வு இருக்கும். அவ்வாறு பேசுகையில், டிக்கெட் முன்பதிவு, வங்கி கணக்கு உள்ளிட்ட விபரங்களை போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்களிடம் பெற்று பணமோசடி செய்கின்றனர்.
இதுபோன்ற மோசடிகள் குறித்து புகார்கள் அதிகம் வருகின்றன. சந்தேகங்கள் மற்றும் தகவல்களுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் 14646, சைபர் கிரைம் குற்றங்களுக்கு 1930 ஆகிய உதவி எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்’ என்கின்றனர், ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. அதிகாரிகள்.