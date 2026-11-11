முன் அறிவிப்பின்றி மூடப்பட்ட ரயில்வே கேட்: ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு எம்.எல்.ஏ., கண்டனம்
முன் அறிவிப்பின்றி மூடப்பட்ட ரயில்வே கேட்: ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு எம்.எல்.ஏ., கண்டனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, வடுகபாளையம் ரயில்வே கேட் பராமரிப்பு பணிக்காக முன் அறிவிப்பு இன்றி ஒரு மாதத்துக்கு மூடப்பட்டதற்கு பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., கண்டனம் தெரிவித்தார்.
பொள்ளாச்சி நகராட்சி வடுகபாளையம் செல்வகுமார் விஸ்தரிப்பு வீதியில், 100 ஆண்டுகளாக ரயில்வே கேட் செயல்படுகிறது. வடுகபாளையம் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், இந்த ரயில்வே கேட்டை பல பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
பள்ளி, கல்லுாரி மணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், துாய்மை பணியாளர்கள் என பலரும் இவ்வழியாகத்தான் சென்று வருகின்றனர். இந்த ரயில்வே கேட் மூடுவதாக வந்த தகவலையடுத்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுக்கு முன், அரசியல் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, ரயில்வே கேட் மீண்டும் பயன்பாட்டுக்காக விடப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த ரயில்வே கேட்டில் ரயில்வே பராமரிப்பு பணி நடப்பதால், நேற்று காலை, 6:00 மணி முதல், அடுத்த மாதம், 8ம் தேதி மாலை, 6:00 மணி வரை அடைக்கப்படும் என அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.முன்அறிவிப்பு இல்லாமல் திடீரென பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதாக கூறி கேட் மூடப்பட்டது. இதைக்கண்ட மக்கள், மீண்டும் மாற்று வழியில் சுற்றிச் சென்றனர். எவ்வித முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் ரயில்வே கேட் மூடியதற்கு பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி நகரத்துக்கு வடுகபாளையம் மக்கள் எளிதாக சென்று வர இந்த ஒரு வழித்தடம் மட்டுமே தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது. இவ் வழித்தடம் வாயிலாக பள்ளி மாணவர்களை அழைத்துச் செல்லும் பள்ளி வாகனங்கள், மினி பஸ்கள் சென்று வருகின்றன.
தாளக்கரை, ஆர்.பொன்னாபுரம், நல்லிக்கவுண்டன்பாளையம், ஜமீன்முத்துார் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவசர மருத்துவ உதவிக்கு, ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் விவசாயிகள் தங்களது விளை பொருட்களை கொண்டு செல்ல இந்த வழித்தடத்தை பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்த ரயில்வே கேட்டை மூடினால், பொள்ளாச்சி நகருடன் உள்ள போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு தனித்தீவாக வடுகபாளையம் மாறிவிடும். பராமரிப்பு பணிகளுக்கான மூடினாலும் முறையாக தெரிவிக்காததால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். உடனடியாக இந்த ரயில்வே கேட்டை திறக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.