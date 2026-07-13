﻿ மத்திய இணையமைச்சரிடம் ரயில் பயணிகள் சங்கம் மனு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:55 AM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் புதிய ரயில் பாதைகள், பிளாட்பாரங்கள் அமைக்கும் பணிகளும், விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன. இப்பணிகளை, மத்திய இணை அமைச்சர் முருகன் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, கோவை -- மேட்டுப்பாளையம் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் சார்பில், அவரிடம் கொடுத்த கோரிக்கை மனு:
மேட்டுப்பாளையம் -- ராமேஸ்வரம் புதிய ரயில் சேவையை, கோவை, பொள்ளாச்சி வழியாக இயக்க வேண்டும். தற்போதைய மேட்டுப்பாளையம், துாத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி ரயில் சேவையை, வாரம் மூன்று முறை இயக்கி, ரயிலை நிரந்தரமாக்க வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் -- திருச்செந்துாருக்கு புதிய ரயில் சேவையை, கோவை, பொள்ளாச்சி வழியாக இயக்க வேண்டும்.
கோவையில் இருந்து மங்களூருக்கு இயக்கப்படும் ரயிலை, மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து இயக்க வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் கோவை மெமு பாசஞ்சர் ரயிலை, 12 பெட்டிகளுடன் இயக்க வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், ஒரு லிட்டர், 2 லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில்கள் விற்பனை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.