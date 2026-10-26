நல்லட்டிபாளையத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு! மக்கள் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்குமா நிர்வாகம்?
நல்லட்டிபாளையத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு! மக்கள் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்குமா நிர்வாகம்?
ADDED : அக் 25, 2026 04:46 PM
கிணத்துக்கடவு: பொள்ளாச்சி – கிணத்துக்கடவு இடையே கோவில்பாளையத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நல்லட்டிபாளையத்தில் ஏற்கனவே இருந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீண்டும் அமைக்க வேண்டும், என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி – கிணத்துக்கடவு இடையே, நல்லட்டிபாளையத்தில் கடந்த, 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் செயல்பட்டது. நல்லட்டிபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன், 1.92 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருந்தது.
இங்கு, கேங்மேன், கேட் கீப்பர் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் தங்கும் குடியிருப்புகள் இருந்தது.
இப்பகுதியில், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது, கோவையில் இருந்து வந்த ரயிலில், நல்லட்டிபாளையம் பகுதிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டது.
நல்லட்டிபாளையம் சுற்றியுள்ள, 20 கிராம மக்கள் இந்த ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வந்தனர். மேலும், நல்லட்டிபாளையம் நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோவில் திருவிழா மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பயணியர் வந்து சென்றனர்.
இந்த வழித்தடத்தில், பொள்ளாச்சி – கோவை, திண்டுக்கல் – கோவை, மதுரை – கோவை, தூத்துக்குடி – கோவை, தனுஷ்கோடி – கோவை உள்ளிட்ட ரயில்கள் நிறுத்தி இயக்கப்பட்டன. ஆன்மிக ரீதியாக மட்டுமின்றி வணிக ரீதியாகவும் பலர் இந்த ரயில் சேவைகளை பயன்படுத்தினர்.
1990ல் நிர்வாக காரணத்தினால் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மூடப்பட்டது. தற்போது மக்கள் தொகை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மக்கள் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி – கிணத்துக்கடவு இடையே, கோவில்பாளையம், நல்லட்டிபாளையம் என, இரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் இருந்தன.
இந்த இரு ஸ்டேஷன்களும் மூடப்பட்ட நிலையில், தற்போது, கோவில்பாளையத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அதேபோன், நல்லட்டிபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனையும் மீண்டும் கொண்டு வர கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மட்டுமின்றி, 2018 முதல், ஆண்டு தோறும் கிராம சபை கூட்டத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேண்டும் என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. மேலும், ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மீட்டர் கேஜ் பாதையில் இயக்கப்பட்ட ரயில்கள், அகல பாதையாக மாற்றப்பட்ட பின் இயக்கப்படுவதில்லை. இங்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைந்தால், குறைந்த கட்டணத்தில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வர வசதியாக இருக்கும்.
இதனால் இங்கு சிறு மற்றும் குறு தொழில்கள் அதிகரிக்கும். புதிதாக ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேண்டுமென கேட்கவில்லை. ஏற்கனவே இருந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீண்டும் அமைக்க வேண்டும். ஹால்ட் ஸ்டேஷனாக அமைக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
அனுமதி கிடைக்கணும்
கிணத்துக்கடவு ரயில் பயணியர் சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
நல்லட்டிபாளையத்தில் அதிகப்படியான மக்கள் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது, இப்பகுதியில், மக்கள் தொகை அதிகரித்துள்ளது. கிணத்துக்கடவு, நல்லட்டிபாளையம் பகுதிகளில், கல்லுாரிகள், ஐ.டி., துறை, இதர பன்னாட்டு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் வர துவங்கி உள்ளது.
இப்போது, மீண்டும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்க அனுமதி கிடைத்தால், மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு வருமானமும் கிடைக்கும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.