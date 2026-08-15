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நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM

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வால்பாறை: நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்வதால், பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை,  கடந்த ஜூன்  மாதம்  4ம் தேதி  துவங்கி, தொடர்ந்து பெய்கிறது. தொடர் மழையால் இங்குள்ள அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான, மேல்நீராறு, கீழ்நீராறு, அக்காமலை, பிர்லா நீர்வழிப்பாதைகளில் இருந்து நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

தொடர் மழையால், வால்பாறை நகர் மற்றும் எஸ்டேட் பகுதிகளில் கடுங்குளிர் நிலவுகிறது. 160 அடி உயரமுள்ள  சோலையாறு அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று காலை, 101.44 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 1,405 கனஅடி தண்ணீர் வரத்தாக இருந்தது. அணையிலிருந்து வினாடிக்கு, 1,374 கனஅடி வீதம் பரம்பிக்குளம் அணைக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால், இந்த அணையின் நீர்மட்டம், 35.90 அடியாக உயர்ந்தது. அதிகபட்சமாக, மேல்நீராறு அணைப்பகுதியில், 37 மி.மீ., மழை பெய்தது.

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