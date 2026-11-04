ராஜீவ்காந்தி நகர் பூங்காவில் மழைநீர்

ADDED : நவ 03, 2026 04:39 PM
ராஜீவ் காந்தி நகர், 51-வது வார்டில் உள்ள பூங்காவில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பூங்காவை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
– பேதபெருமாள், ராஜீவ்காந்தி நகர்.
2. விளாங்குறிச்சியில் சாலை வசதி இல்லை
விளாங்குறிச்சி சாலை, ஆர்.கே.ஜி. அவென்யூவில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி இல்லாமல் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மழைக்காலங்களில் பொதுமக்கள் சென்று வருவதில் மேலும் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
– நாதிமுரளி, விளாங்குறிச்சி.
3. சிவானந்தபுரத்தில் இருள்
சிவானந்தபுரம், 11-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட 4-வது வீதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
– புவனேந்திரன், சரவணம்பட்டி.
4. பீளமேடு புதுாரிலும் இருள்
பீளமேடு புதுார், ஆர்.கே. மில்ஸ் பி காலனில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.
5. கல்லுாரி சாலையில் குப்பை குவியல்
– சரவணகுமார்: விவசாயக் கல்லுாரி சாலையில் சிலர் மூட்டை மூட்டையாகக் குப்பைகளைக் கொட்டிச் செல்கின்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
– உன்னிகிருஷ்ணன், கோவை.
6. இடையர்பாளையத்தில் மக்கள் அவதி
இடையர்பாளையம், அன்பு நகர் முதல் தெருவில் கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் அப்பகுதி இருளில் மூழ்கி காணப்படுகிறது.
– செந்தில்குமார், இடையர்பாளையம்.
7. அவல நிலையில் கணுவாய் தடுப்பணை
கணுவாய் பகுதியில் உள்ள தடுப்பணை முறையான பராமரிப்பின்றி குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு அவல நிலையில் காணப்படுகிறது. தடுப்பணையைச் சீரமைத்து, முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும்
– ஆறுமுகம், கணுவாய்.
8. மருதமலையில் பழுதடைந்த பாலம்
மருதமலை மெயின் ரோட்டில் முல்லை நகர், மருதமலை சாலையையும் சிறுவாணி சாலையையும் இணைக்கும் பாலம் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. பாலத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு வழிப் போக்குவரத்துக்கு மட்டுமே இடமுள்ளதால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.
– வெங்கடேஸ்வரன், பாரதி நகர்.
9. ஆவின் தொலைபேசி எண் செயல்படவில்லை(படம் இல்லை)
பச்சாபாளையத்தில் உள்ள ஆவின் அலுவலகத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்கள் சரியாகச் செயல்படவில்லை. குறிப்பாக, வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் புகார் தெரிவிப்பதற்கான எண்களைத் தொடர்புகொண்டால், அவை பயன்பாட்டில் இல்லை என்ற பதில் வருகிறது.
10. சிவானந்தா காலனியில் உடைந்த நடைபாதை
– நரசிம்மன்: சிவானந்தா காலனி, கோவிந்தசாமி லேஅவுட்டில் உள்ள பொது நடைபாதையில் கான்கிரீட் ஸ்லாப் உடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. மேலும், உடைந்த பகுதியில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கி கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
– ராஜேந்திரன், சிவானந்தா காலனி.