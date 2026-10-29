ஜம்மென்று இருந்த ஜிம் மழை நீர் புகுந்து சேதம்

UPDATED : அக் 28, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:14 PM
கோவை: நேரு ஸ்டேடியம் எதிரே மாநகராட்சியின் ஜிம் உள்ளது. தினமும் 200க்கும் மேற்பட்டோர் உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். அண்மையில் பெய்த மழையில் ஜிம் சேதமடைந்துள்ளது. ஜிம் உள்புறம், வெளிப்புறம் மழைநீர் அதிகம் தேங்கியது.
உபகரணங்களை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஜிம்மை பயன்படுத்துவோர் கூறுகையில், இந்த ஜிம் 30 ஆண்டுகளாக மேலாக உள்ளது. நுாறு ரூபாய்தான் கட்டணம். இதனால் விளையாட்டு வீரர்கள், ஏழைகள் அதிகம் பயன்படுத்துகிறார்கள். அருகில் கூடைபந்து, கபடி உள் விளையாட்டு மைதானங்கள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் வந்துவிட்டன.
அதற்கு மழைநீர் வடிகால் அமைக்காததால், மழைநீர் மொத்தமாக ஜிம்முக்குள் வருகிறது. ஒரு அடிக்கு மேல் நீர் தேங்குகிறது. நீர் வடிந்தாலும் சேறு படிந்துள்ளது. சுத்தப்படுத்துவதோடு, வடிகால் அமைத்து ஜிம்முக்குள் மழைநீர் புகுவதை தடுக்க வேண்டும் என்றனர்.