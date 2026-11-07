ரோடு உயரம் அதிகரிப்பதால் பள்ளமாகும் வீடுகளில் மழை நீர்: மாநகராட்சியில் அறப்போர் இயக்கம் முறையீடு
ரோடு உயரம் அதிகரிப்பதால் பள்ளமாகும் வீடுகளில் மழை நீர்: மாநகராட்சியில் அறப்போர் இயக்கம் முறையீடு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:36 PM
கோவை: பழைய ரோட்டை பெயர்த்து எடுக்காமல், மீண்டும் மீண்டும் தார் ரோடு போடுவதால் ரோட்டின் உயரம் அதிகரித்து, இரு புறமும் உள்ள வீடுகள் பள்ளமாகின்றன.
இதனால் மழை பெய்தால் ரோட்டில் ஓடி வரும் தண்ணீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
எத்தனை முறை இதை எடுத்து சொல்லி புகார் அளித்தாலும், அதே தவறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று, அறப்போர் இயக்க நிர்வாகிகள் மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜாவிடம் முறையிட்டனர்.
‘ரோடு போடும் பணிகளில் தொழில்நுட்ப விதிமுறை, தரம் மற்றும் அதிகாரிகளின் பொறுப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே அறப்போர் இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கம். ரோடு போடுவதற்கு முன், அதன் உயரத்தை அளக்க வேண்டும். அளவைக்கல் நிறுவி குறியீடு செய்ய வேண்டும். ரோடு உயர அளவை இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும். ரோடு போடுவதற்கு முன்பும், பின்பும் அதன் உயரத்தை அளந்து, அளவீட்டு புத்தகத்தில் பதிய வேண்டும். ரோடு போட்ட பின் உயரம் அதிகரித்திருந்தால், கான்ட்ராக்டருக்கு தொகை வழங்கக் கூடாது. உயரம் அதிகமாகி பாதிக்கப்பட்டால், அத்தெருவில் உள்ள வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.40 லட்சம் வரை நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும்’ என்கின்றனர் அறப்போர் இயக்கத்தினர்.