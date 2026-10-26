சிறுதுளி துார்வாரிய புதுக்காடு தடுப்பணைக்கு வந்தது மழை நீர்
சிறுதுளி துார்வாரிய புதுக்காடு தடுப்பணைக்கு வந்தது மழை நீர்
UPDATED : அக் 08, 2026 09:56 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:44 PM
கோவை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மழை பெய்வதால், நொய்யல் ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்துவங்கியுள்ளது. சித்திரைச்சாவடி அணைக்கட்டில் இருந்து குளங்களுக்கும் தண்ணீர் திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது.
சிறுதுளி அமைப்பு குளம், குட்டைகள், தடுப்பணைகளை துார்வாரி, தயார்படுத்தி தயார் நிலையில் வைத்திருந்தது. சி.எஸ்.ஆர். நிதியில் மசஒரம்பு நீரோடையில் 7 தடுப்பணைகள் மீட்டெடுத்து, நீர் வழித்தப்பாதை உருவாக்கி, கரை பலப்படுத்தப்பட்டது.
இத்தடுப்பணைகளுக்கு நீர் வர துவங்கியுள்ளது. புதுக்காடு தடுப்பணையில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிகிறது. பேரூர் படித்துறையில் இருந்து ஆண்டிபாளையம் பிரிவு வழியாக உக்கடம் பெரிய குளத்துக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது.
கொங்கு குளோபல் போரம் இயக்குனர் சதீஷ், ''கோவையில் 650 மி.மீ. மழைப்பொழிவு இருக்கும். இந்தாண்டு ஜனவரியில் துவங்கி செப்.,வரை 100-110 மி.மீ. பெய்தது. அதனால், குளங்களில் நீர் தேங்காமல் இருந்தது.
தற்போது பெய்த முதல் மழையிலேயே மலை அடிவாரத்தில் இருந்து 20 கி.மீ. வரை நொய்யலில் தண்ணீர் வந்திருக்கிறது. கீழ்சித்திரைசாவடியில் இருந்து சென்னனுார் அணைக்கட்டு, சொட்டையாண்டி குட்டை, கங்கநாராயண சமுத்திரம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அடுத்த மழைக்கு கோயமுத்துார் அணைக்கட்டை கடந்து குறிச்சி குளத்துக்கு தண்ணீர் வரும்,'' என்றார்.