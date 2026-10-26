/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஸபா கார்டனில் தேங்கிய மழைநீர்
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
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கரும்புக்கடை: மாநகரில் இன்று (அக்.,25) பல பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது. தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. சுங்கம், நஞ்சுண்டாபுரம், கரும்புக்கடை, வின்சென்ட் ரோடு, வெள்ளலூர் பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது.
கரும்புக்கடை ஸபா கார்டனில் மழைநீர் குளம் போல தேங்கியது. அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட வெளியில் வர முடியாமல் மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றனர்.
‘தார் ரோடு இல்லாததால் எப்போது மழை பெய்தாலும் இதே நிலைதான். மாநகராட்சி நிர்வாகம் மழைநீரை அகற்றுவதுடன், எங்கள் பகுதியில் தார் ரோடு அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர் அப்பகுதி மக்கள்.