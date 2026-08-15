தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி  பா.ஜ., கூட்டத்தில் முடிவு 

தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி பா.ஜ., கூட்டத்தில் முடிவு
தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி பா.ஜ., கூட்டத்தில் முடிவு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM
பொள்ளாச்சி: கோவை தெற்கு மாவட்ட பா.ஜ., ஒன்றிய, மாவட்ட, மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம், கோவில்பாளையத்தில் நடந்தது. மாவட்ட அமைப்பாளர் கிருஷ்ணசாமி தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட பொதுச்செயலாளர்கள் துரை, ரகுநாதன், மாநில ஓ.பி.சி.,பிரிவு துணை தலைவர் தியாகராஜன், மூத்த உறுப்பினர்கள் மூகாம்பிகை மணி, மாநில மகளிரணி செயலாளர் அருணாதேவி, மாநில கல்வியாளர் பிரிவு செயலாளர் தனபாலகிருஷ்ணன், மாநில விளையாட்டுத்திறன் மேம்பாட்டு பிரிவு செயலாளர் பரமகுரு மறறும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், இன்று சுதந்திர தினத்தையொட்டி, காலை, 9:55 மணிக்கு மகாலிங்கபுரம் ஆர்ச் பகுதியில் கொடி பேரணி நடைபெறுகிறது. அதில், 80 அடி நீளம் உள்ள தேசியக்கொடி ஏந்தி செல்லப்படும். அமைப்பு சார்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகளும் பங்கேற்க வேண்டும்.
கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தல், கட்சி வளர்ச்சியை மையமாக கொண்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.