ராமகிருஷ்ணா முன்னாள் மாணவர் சங்கம் அமெரிக்காவில் புதிய கிளை துவக்க விழா
ராமகிருஷ்ணா முன்னாள் மாணவர் சங்கம் அமெரிக்காவில் புதிய கிளை துவக்க விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:36 PM
கோவை: ஆவாரம்பாளையத்தில் உள்ள எஸ்.என்.ஆர்.சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தின் புதிய கிளை துவக்க விழா அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள தி ராஞ்ச் ஆப் லோன்சம் டவ் அரங்கில் நடந்தது.விழாவிற்கு, எஸ்.என்.ஆர்.சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அறங்காவலர் சுந்தர் ராமகிருஷ்ணன், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை அறிவியல் கல்லுாரியின் முதல்வர் சிவக்குமார், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லுாரியின் முதல்வர் சௌந்தர்ராஜன் ஆகியோர் பாங்கேற்றனர்.அமெரிக்கா, கனடாவில் வசித்து வரும் முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களது கல்லுாரி கால நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், ஒருவருக்கொருவர் தொழில்முறைத் தொடர்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களுடனான தங்களது உறவை மேலும் வலுப்படுத்திக் கொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் இச்சந்திப்பு அமைந்திருந்தது.‘ஒரே எஸ்.என்.ஆர்.
குடும்பம், உலகளாவிய ஒரே சமூகம்’ என்ற உணர்வை மையமாகக் கொண்டு இச்சந்திப்பு அமைந்திருந்தது.